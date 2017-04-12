В день матча «Рубин» – ЦСКА для болельщиков будут доступны парковки торговых центров

11 Май 2017 | новости Печать

В день матча «Рубин» – ЦСКА для болельщиков будут доступны парковки торговых центров

Места для паркинга будут расположены в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В день матча чемпионата РФПЛ между «Рубином» и ЦСКА, который состоится в Казани 17 мая, для болельщиков будут доступны парковки торгово-развлекательных центров города. Об этом сообщает официальный сайт УГИБДД МВД по РТ.

Игра между «Рубином» и ЦСКА станет тестовым для Казани матчем перед Кубком конфедераций. В связи с этим в районе «Казань-Арены» будут введены ограничения движения транспорта. Водителям рекомендуют планировать маршруты с учетом путей объезда. «Для обеспечения размещения транспортных средств зрителей предусматривается организация перехватывающих парковок возле торгово-развлекательных комплексов города. Парковки находятся в пешей доступности от маршрутов общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Матч между «Рубином» и ЦСКА пройдет 17 мая. Попасть на игру можно будет бесплатно при наличии паспорта болельщика Кубка конфедераций.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Министр спорта РТ: «Планируем, что на бесплатный матч «Рубина» с ЦСКА придут 22 тысячи болельщиков» В Татарстане на птицефабрике выявлен птичий грипп »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Археологи обнаружили пять тайных комнат в Китайгородской стене Москвы
Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев отметил, что в таких находках нет ничего удивительного.
17:27 11.05.2017
В день матча «Рубин» – ЦСКА для болельщиков будут доступны парковки торговых центров
Места для паркинга будут расположены в пешей доступности от остановок общественного транспорта.
17:26 11.05.2017
Автоматические пожарные датчики спасли жизнь многодетной семье в Татарстане
Пожарные датчики были установлены по Президентской программе.
17:18 11.05.2017
В Татарстане осудят участников преступной группировки «Аракчинские»
Члены группировки были задержаны в сентябре 2016 года полицией.
17:14 11.05.2017
В челнинской компании объяснили, почему два «КАМАЗа» рухнули под асфальт
Два грузовика проваливались сквозь асфальт под землю на территории предприятия «Кариб».
16:46 11.05.2017
В Казани таможенники нашли в багаже пассажира самолета экстремистские книги
Из Стамбула мужчина вез двадцать книг, четыре из них были в списке экстремистской литературы.
16:45 11.05.2017
В Казани начался суд по делу фальшивомонетчиков
Всего следователи установили 179 эпизодов преступной деятельности подозреваемых и 67 фактов сбыта поддельных купюр.
16:15 11.05.2017
В КАИ открылся центр «Цифровая экономика» совместно с Российским ядерным центром
Основная задача центра — внедрение на предприятиях системы полного жизненного цикла.
16:11 11.05.2017
В Дрожжановском районе почтили память министра авиационной промышленности СССР Петра Дементьева
В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
16:06 11.05.2017
Набережные Челны получили статус городского округа
Будет определен перечень населенных пунктов, входящих в состав Набережных Челнов, и его административного центра.
16:05 11.05.2017
Зиля Валеева: Церемония перезахоронения казанских ханов остается дискуссионной
Нюансы ритуального погребения до сих пор обсуждаются историками, экспертами и духовенством мусульманской общины Татарстана.
16:05 11.05.2017
Вахитовский суд Казани оставил Анатолия Ливаду под стражей
Под арестом скандально известный строитель пробудет до 13 августа.
15:54 11.05.2017
«Маленькие принцессы Татарстана» соберут деньги на лечение попавших в ДТП девочек
Благотворительная акция пройдет 4 июня в ГТРК «Корстон» в Казани.
15:52 11.05.2017
Фестиваль «Маленькие принцессы Татарстана» пройдет в Казани 4 июня
На благотворительном мероприятии выступят четыре девочки с ограниченными возможностями.
15:41 11.05.2017
В Казани открылся Международный форум сельской молодежи
Участники форума из 45 регионов России в течение нескольких дней будут обмениваться опытом работы и искать решение проблем развития сельских районов.
15:40 11.05.2017
В Челнах чиновник объявлен в розыск за взятку
Муниципального служащего подозревают в том, что он вымогал 15 тысяч рублей у предпринимателя.
15:39 11.05.2017
Стала известна причина смерти Роберта Майлза
Композитор ушел из жизни на Ибице во вторник в возрасте 47 лет.
15:33 11.05.2017
Путин и Аббас в режиме телемоста открыли культурно-спортивный комплекс в Вифлееме
Комплекс в Вифлееме был построен в соответствии с поручением российского лидера и предан в дар народу Палестины.
15:18 11.05.2017
Министр спорта РТ: «Планируем, что на бесплатный матч "Рубина" с ЦСКА придут 22 тысячи болельщиков»
Владимир Леонов отметил, что ежедневно количество выданных паспортов болельщика в Казани растет.
15:10 11.05.2017
КНИТУ-КАИ и японская компания FANUC открыли Центр станкостроения в Казани
Новый проект объединит ученых и производителей для разработки опытно-конструкторских решений в области металлообрабатывающего производства.
15:05 11.05.2017
Владимир Леонов: Каждый ребенок сможет пройти отбор и вывести на поле участника Кубка конфедераций
По словам министра по делам молодежи и спорту РТ, наибольший интерес у юных казанцев, скорее всего, вызовет сборная Португалии.
14:54 11.05.2017
В Казани суд рассматривает ходатайство о продлении ареста главе ГК «Фон» Анатолию Ливаде
Выступая в суде, гособвинитель Камиль Даишев попросил суд изменить меру пресечения Анатолию Ливаде на домашний арест.
14:40 11.05.2017
Хамзат Хасбулатов: Для ребенка выход на поле с футболистом – событие всей жизни
Президент компании «Макдоналдс» в России рассказал о программе эскорта футболистов на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.
14:40 11.05.2017
Раис Шайхелисламов: ЕГЭ открывает детям двери в лучшие вузы страны
Благодаря введению госэкзамена коррупция ушла из вузов, но в некоторых регионах страны еще осталась в пунктах их проведения.
14:34 11.05.2017
В Челнах состоялись соревнования по картингу на Кубок ПАО «КАМАЗ»
На протяжении двух дней 65 юных гонщиков из 11 городов России обкатывали челнинскую трассу, чтобы показать свой уровень вождения.
14:20 11.05.2017
В Казани 40 юных любителей футбола получили право вывести на поле участников Кубка конфедераций
Памятные медали маленьким спортсменам вручили Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.
14:16 11.05.2017
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане
В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.
14:16 11.05.2017
Лагеря Татарстана примут летом около 218 тысяч детей
Для обеспечения детей качественным отдыхом понадобится примерно 6,5 – 7 тысяч вожатых.
14:00 11.05.2017
В Татарстане могут возобновить работу вытрезвители
Услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях планируется оказывать в 11 муниципальных образованиях республики.
14:00 11.05.2017
Казанца задержали с 200 граммами гашиша
58-летнего мужчину задержали в Авиастроительном районе на улице Лукина.
13:42 11.05.2017
Показать еще