Осторожно, терроризм: МВД по Республике Татарстан предупреждает граждан

В Республике

Владимир Леонов: Каждый ребенок сможет пройти отбор и вывести на поле участника Кубка конфедераций

По словам министра по делам молодежи и спорту РТ, наибольший интерес у юных казанцев, скорее всего, вызовет сборная Португалии.

14:54 11.05.2017 По словам министра по делам молодежи и спорту РТ, наибольший интерес у юных казанцев, скорее всего, вызовет сборная Португалии.

В Казани суд рассматривает ходатайство о продлении ареста главе ГК «Фон» Анатолию Ливаде

Выступая в суде, гособвинитель Камиль Даишев попросил суд изменить меру пресечения Анатолию Ливаде на домашний арест.

14:40 11.05.2017 Выступая в суде, гособвинитель Камиль Даишев попросил суд изменить меру пресечения Анатолию Ливаде на домашний арест.

Хамзат Хасбулатов: Для ребенка выход на поле с футболистом – событие всей жизни

Президент компании «Макдоналдс» в России рассказал о программе эскорта футболистов на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

14:40 11.05.2017 Президент компании «Макдоналдс» в России рассказал о программе эскорта футболистов на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

В Челнах состоялись соревнования по картингу на Кубок ПАО «КАМАЗ»

На протяжении двух дней 65 юных гонщиков из 11 городов России обкатывали челнинскую трассу, чтобы показать свой уровень вождения.

14:20 11.05.2017 На протяжении двух дней 65 юных гонщиков из 11 городов России обкатывали челнинскую трассу, чтобы показать свой уровень вождения.

В Казани 40 юных любителей футбола получили право вывести на поле участников Кубка конфедераций

Памятные медали маленьким спортсменам вручили Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.

14:16 11.05.2017 Памятные медали маленьким спортсменам вручили Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане

В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.

14:16 11.05.2017 В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.

Лагеря Татарстана примут летом около 218 тысяч детей

Для обеспечения детей качественным отдыхом понадобится примерно 6,5 – 7 тысяч вожатых.

14:00 11.05.2017 Для обеспечения детей качественным отдыхом понадобится примерно 6,5 – 7 тысяч вожатых.

В Татарстане могут возобновить работу вытрезвителей

Услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях планируется оказывать в 11 муниципальных образованиях республики.

14:00 11.05.2017 Услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях планируется оказывать в 11 муниципальных образованиях республики.

Казанца задержали с 200 граммами гашиша

58-летнего мужчину задержали в Авиастроительном районе на улице Лукина.

13:42 11.05.2017 58-летнего мужчину задержали в Авиастроительном районе на улице Лукина.

Генсек Всероссийской федерации волейбола: «Казань готова к матчам Мировой лиги»

Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.

13:25 11.05.2017 Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.

В Татарстане будет вестись учет нематериального культурного наследия

К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.

13:17 11.05.2017 К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.

Досрочно прекращены полномочия судьи Конституционного суда РТ Рашида Гафиятуллина

Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.

12:54 11.05.2017 Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.

Экс-прокурор Зеленодольска назначен заместителем руководителя Следкома РТ

Сегодня Владимир Циома приступил к исполнению своих служебных обязанностей в новой должности.

12:23 11.05.2017 Сегодня Владимир Циома приступил к исполнению своих служебных обязанностей в новой должности.

Заморозки и порывистый ветер до 23 м/с ожидают татарстанцев

12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.

12:12 11.05.2017 12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.

Прокуратура Тюлячинского района требует заблокировать сайты по продаже дипломов

Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.

12:08 11.05.2017 Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.

Челнинца осудят за то, что запер в квартире подростка и угрожал спецслужбам гранатой

Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».

11:57 11.05.2017 Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».

В Татарстане пострадавшим вкладчикам и дольщикам выделят земельные участки

В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.

11:56 11.05.2017 В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.

POZIS встретил 72-летие Великой Победы

72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.

11:36 11.05.2017 72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.

В Казани стартовал финал конкурса школьных театров на английском языке School theatre

В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.

11:21 11.05.2017 В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.

В суд передано дело главы «Свея» Рашида Аитова

63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.

11:11 11.05.2017 63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.

В ДУМ РТ объявили размер пожертвований на месяц Рамазан

На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.

11:04 11.05.2017 На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.

Видео: В Советском районе сгорела «Лада Калина»

Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.

11:01 11.05.2017 Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.

Рустам Минниханов встретился с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.

10:56 11.05.2017 В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.

Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана

За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.

10:40 11.05.2017 За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.

Госсовет РТ рассмотрит кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера

Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.

10:14 11.05.2017 Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.

Видео: В Татарстане выпал снег

В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.

09:44 11.05.2017 В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.

В Альметьевске на пожаре в квартире погибли двое мужчин

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

09:05 11.05.2017 Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Глава Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров отмечает день рождения

Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.

07:06 11.05.2017 Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.

В Казани состоится 28-е заседание Госсовета Татарстана

В повестку дня заседания включен 21 вопрос.

06:22 11.05.2017 В повестку дня заседания включен 21 вопрос.