Осторожно, терроризм: МВД по Республике Татарстан предупреждает граждан
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Владимир Леонов: Каждый ребенок сможет пройти отбор и вывести на поле участника Кубка конфедераций
По словам министра по делам молодежи и спорту РТ, наибольший интерес у юных казанцев, скорее всего, вызовет сборная Португалии.
14:54 11.05.2017
По словам министра по делам молодежи и спорту РТ, наибольший интерес у юных казанцев, скорее всего, вызовет сборная Португалии.
14:54 11.05.2017
В Казани суд рассматривает ходатайство о продлении ареста главе ГК «Фон» Анатолию Ливаде
Выступая в суде, гособвинитель Камиль Даишев попросил суд изменить меру пресечения Анатолию Ливаде на домашний арест.
14:40 11.05.2017
Выступая в суде, гособвинитель Камиль Даишев попросил суд изменить меру пресечения Анатолию Ливаде на домашний арест.
14:40 11.05.2017
Хамзат Хасбулатов: Для ребенка выход на поле с футболистом – событие всей жизни
Президент компании «Макдоналдс» в России рассказал о программе эскорта футболистов на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.
14:40 11.05.2017
Президент компании «Макдоналдс» в России рассказал о программе эскорта футболистов на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.
14:40 11.05.2017
В Челнах состоялись соревнования по картингу на Кубок ПАО «КАМАЗ»
На протяжении двух дней 65 юных гонщиков из 11 городов России обкатывали челнинскую трассу, чтобы показать свой уровень вождения.
14:20 11.05.2017
На протяжении двух дней 65 юных гонщиков из 11 городов России обкатывали челнинскую трассу, чтобы показать свой уровень вождения.
14:20 11.05.2017
В Казани 40 юных любителей футбола получили право вывести на поле участников Кубка конфедераций
Памятные медали маленьким спортсменам вручили Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.
14:16 11.05.2017
Памятные медали маленьким спортсменам вручили Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент компании «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов.
14:16 11.05.2017
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Татарстане
В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.
14:16 11.05.2017
В республике ожидаются заморозки и сильный ветер.
14:16 11.05.2017
Лагеря Татарстана примут летом около 218 тысяч детей
Для обеспечения детей качественным отдыхом понадобится примерно 6,5 – 7 тысяч вожатых.
14:00 11.05.2017
Для обеспечения детей качественным отдыхом понадобится примерно 6,5 – 7 тысяч вожатых.
14:00 11.05.2017
В Татарстане могут возобновить работу вытрезвителей
Услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях планируется оказывать в 11 муниципальных образованиях республики.
14:00 11.05.2017
Услуги по временному пребыванию в специализированных учреждениях планируется оказывать в 11 муниципальных образованиях республики.
14:00 11.05.2017
Казанца задержали с 200 граммами гашиша
58-летнего мужчину задержали в Авиастроительном районе на улице Лукина.
13:42 11.05.2017
58-летнего мужчину задержали в Авиастроительном районе на улице Лукина.
13:42 11.05.2017
Генсек Всероссийской федерации волейбола: «Казань готова к матчам Мировой лиги»
Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.
13:25 11.05.2017
Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.
13:25 11.05.2017
В Татарстане будет вестись учет нематериального культурного наследия
К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.
13:17 11.05.2017
К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.
13:17 11.05.2017
Досрочно прекращены полномочия судьи Конституционного суда РТ Рашида Гафиятуллина
Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.
12:54 11.05.2017
Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.
12:54 11.05.2017
Экс-прокурор Зеленодольска назначен заместителем руководителя Следкома РТ
Сегодня Владимир Циома приступил к исполнению своих служебных обязанностей в новой должности.
12:23 11.05.2017
Сегодня Владимир Циома приступил к исполнению своих служебных обязанностей в новой должности.
12:23 11.05.2017
Заморозки и порывистый ветер до 23 м/с ожидают татарстанцев
12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.
12:12 11.05.2017
12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.
12:12 11.05.2017
Прокуратура Тюлячинского района требует заблокировать сайты по продаже дипломов
Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.
12:08 11.05.2017
Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.
12:08 11.05.2017
Челнинца осудят за то, что запер в квартире подростка и угрожал спецслужбам гранатой
Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».
11:57 11.05.2017
Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».
11:57 11.05.2017
В Татарстане пострадавшим вкладчикам и дольщикам выделят земельные участки
В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.
11:56 11.05.2017
В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.
11:56 11.05.2017
POZIS встретил 72-летие Великой Победы
72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.
11:36 11.05.2017
72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.
11:36 11.05.2017
В Казани стартовал финал конкурса школьных театров на английском языке School theatre
В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.
11:21 11.05.2017
В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.
11:21 11.05.2017
В суд передано дело главы «Свея» Рашида Аитова
63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.
11:11 11.05.2017
63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.
11:11 11.05.2017
В ДУМ РТ объявили размер пожертвований на месяц Рамазан
На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.
11:04 11.05.2017
На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.
11:04 11.05.2017
Видео: В Советском районе сгорела «Лада Калина»
Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.
11:01 11.05.2017
Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.
11:01 11.05.2017
Рустам Минниханов встретился с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором
В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.
10:56 11.05.2017
В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.
10:56 11.05.2017
Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана
За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.
10:40 11.05.2017
За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.
10:40 11.05.2017
Госсовет РТ рассмотрит кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера
Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.
10:14 11.05.2017
Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.
10:14 11.05.2017
Видео: В Татарстане выпал снег
В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.
09:44 11.05.2017
В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.
09:44 11.05.2017
В Альметьевске на пожаре в квартире погибли двое мужчин
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
09:05 11.05.2017
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
09:05 11.05.2017
Глава Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров отмечает день рождения
Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.
07:06 11.05.2017
Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.
07:06 11.05.2017
В Казани состоится 28-е заседание Госсовета Татарстана
В повестку дня заседания включен 21 вопрос.
06:22 11.05.2017
В повестку дня заседания включен 21 вопрос.
06:22 11.05.2017
Скончался композитор Ганс Сайфуллин
Прощание с композитором состоится 12 мая в филармонии имени Г. Тукая.
23:10 10.05.2017
Прощание с композитором состоится 12 мая в филармонии имени Г. Тукая.
23:10 10.05.2017