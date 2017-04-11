"ВКонтакте" атаковал страшный вирус

Специалисты компании "Доктор Веб" обнаружили новый вирус, распространяющийся через социальную сеть "ВКонтакте". Целевой аудиторией стали любители взлома платных программ.

Ссылки на вирус злоумышленники оставляют в комментариях, предлагая скачать бесплатные ключи к антивирусу. Если жертва кликнет на такую ссылку, на компьютер загрузится архив с вредоносной программой. Внутри архива находится исполняемый (запускающийся) файл, замаскированный под текстовый документ.

Эксперты отмечают, что вирус имеет в основном "школьный" набор функций. По заданию "хозяев" он может менять обои рабочего стола Windows, выключать или перезагружать компьютер, выводить на экран сообщения с заданным текстом, менять местами назначения кнопок мыши, открывать и закрывать лоток привода оптических дисков, включать и выключать монитор, открывать страницы в браузере, а также включать пугающее видео.

В то же время у вредоносной программы есть и опасная функция - отслеживание нажатий клавиш и отправку этой информации на сервер злоумышленников.

По словам специалистов, в последнее время такие "пугающие" вирусы обнаруживаются достаточно редко - большинство троянских программ нацелены на получение выгоды, а не устрашением пользователей.