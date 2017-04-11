В Татарстане приняли законопроект для поддержки пострадавших в банках и «дольщиков»

11 Май 2017 | Тема дня Печать

В Татарстане приняли законопроект для поддержки пострадавших в банках и «дольщиков»

Депутаты Госсовета Татарстана внесли поправки в Земельный кодекс республики, которые позволят использовать земельные участки для помощи обманутым дольщикам и пострадавшим от банковского кризиса.

«В настоящее время Земельный кодекс Республики Татарстан разрешает предоставлять землю без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов при условии их соответствия определенным критериям. Теперь этот перечень предлагается расширить дополнительным критерием, предусматривающим поддержку лиц, пострадавших от действия или бездействия недобросовестных застройщиков и деятельности финансовых и кредитных организаций, зарегистрированных на территории Татарстана», - сообщил Министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Хамаев.

Принятие закона позволит осуществить выделение земельного участка специализированному юрлицу для реализации социально значимых проектов, отметил он. «Предполагается, что участь прибыли от реализации социально значимых проектов пойдет на удовлетворение требований пострадавших лиц. В случае принятия законопроекта будет разработан механизм помощи пострадавшим лицам Реализация законопроекта не потребует затрат их бюджета Татарстана», - рассказал Азат Хамаев.

Депутаты приняли поправки в Земельный кодекс Республики Татарстан сразу в трех чтениях. Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил правительство оперативно подготовить все необходимые подзаконные акты.

Напомним, Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным сообщил о том, что в Татарстане будет создан специальный фонд, который за счет коммерческого использования переданной ему земли будет зарабатывать деньги для «погорельцев» банков и обманутых дольщиков.

Фото: http://gossov.tatarstan.ru

 


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