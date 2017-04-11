Если бы не канат

11 Май 2017 | Из ваших писем

В тот год осень выдалась дождливой, затем подморозило, и на дорогах была сплошная гололедица. Тогда я трижды попал в дорожные «приключения», об одном из них я решил поведать.

Завершилось районное совещание по животноводству, все стали разъезжаться. Нас в легковой машине ГАЗ-66 четверо: председатель колхоза Гильфан Сахабиев, зоотехник Равия, я и за рулем Гильмутдин абый. Он опытный водитель, долгие годы проработавший на разной технике, машину водил аккуратно.

Подъезжали к мосту деревни Качимир и уже почти въехали в мост, как вдруг машина выехала из калии. Видимо, нам суждено было еще жить: машина уперлась в канат, который был натянут в начале моста для того, чтобы не рушилась земля, и буквально оставшись в вертикальном положении, заглохла. Мы боялись не то, чтобы пошевелиться, а даже вздохнуть. Малейшее движение и, казалось, что машина упадет в реку. «Наверное, от председателя достанется водителю», - подумал я тогда. Меховая шапка, которая была у меня на голове, укатилась под ноги председателя. И я остался без головного убора. «Мансур, почему бросил шапку? На, надень», - сказав, он сунул мне ее в руку. Напряжение отпустило, могли говорить. По совету председателя он и Гильмутдин абый вышли из машины. Затем вышли я и Равия. Машины, которые ехали в сторону Кукмора, останавливались и справлялись о наших делах, из ремонтно-технической станции (РТС) был отправлен кран. Автокран аккуратно поднял нашу машину и поставил на землю. К счастью, машина не пострадала. Мы спокойно продолжили свой путь.

Потом, проезжая мимо этих краев, всегда смотрел на знакомое место. Но то ли мы во время происшествия сдвинули этот канат, но он треснул пополам, а затем и вовсе развалился. Если бы не было тогда такой опоры, кто знает, может, и нас не было бы в живых.