В День Победы в Кукморском районе произошел пожар

В Республике

Генсек Всероссийской федерации волейбола: «Казань готова к матчам Мировой лиги»

Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.

13:25 11.05.2017 Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.

В Татарстане будет вестись учет нематериального культурного наследия

К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.

13:17 11.05.2017 К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.

Досрочно прекращены полномочия судьи Конституционного суда РТ Рашида Гафиятуллина

Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.

12:54 11.05.2017 Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.

Заморозки и порывистый ветер до 23 м/с ожидают татарстанцев

12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.

12:12 11.05.2017 12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.

Прокуратура Тюлячинского района требует заблокировать сайты по продаже дипломов

Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.

12:08 11.05.2017 Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.

Челнинца осудят за то, что запер в квартире подростка и угрожал спецслужбам гранатой

Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».

11:57 11.05.2017 Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».

В Татарстане пострадавшим вкладчикам и дольщикам выделят земельные участки

В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.

11:56 11.05.2017 В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.

POZIS встретил 72-летие Великой Победы

72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.

11:36 11.05.2017 72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.

В Казани стартовал финал конкурса школьных театров на английском языке School theatre

В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.

11:21 11.05.2017 В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.

В суд передано дело главы «Свея» Рашида Аитова

63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.

11:11 11.05.2017 63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.

В ДУМ РТ объявили размер пожертвований на месяц Рамазан

На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.

11:04 11.05.2017 На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.

Видео: В Советском районе сгорела «Лада Калина»

Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.

11:01 11.05.2017 Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.

Рустам Минниханов встретился с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.

10:56 11.05.2017 В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.

Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана

За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.

10:40 11.05.2017 За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.

Госсовет РТ рассмотрит кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера

Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.

10:14 11.05.2017 Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.

Видео: В Татарстане выпал снег

В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.

09:44 11.05.2017 В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.

В Альметьевске на пожаре в квартире погибли двое мужчин

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

09:05 11.05.2017 Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Глава Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров отмечает день рождения

Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.

07:06 11.05.2017 Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.

В Казани состоится 28-е заседание Госсовета Татарстана

В повестку дня заседания включен 21 вопрос.

06:22 11.05.2017 В повестку дня заседания включен 21 вопрос.

Скончался композитор Ганс Сайфуллин

Прощание с композитором состоится 12 мая в филармонии имени Г. Тукая.

23:10 10.05.2017 Прощание с композитором состоится 12 мая в филармонии имени Г. Тукая.

В Татарстане возродят институт казанских абыстай

Рукодельницы и духовные наставницы поделятся опытом и покажут свои работы.

22:30 10.05.2017 Рукодельницы и духовные наставницы поделятся опытом и покажут свои работы.

Звезда «Твин Пикса» и «Убить Билла» Майкл Паркс ушел из жизни в возрасте 77 лет

Последний фильм с участием Паркса под названием «Бивень» вышел на экраны в 2014 году.

21:44 10.05.2017 Последний фильм с участием Паркса под названием «Бивень» вышел на экраны в 2014 году.

Комедия башкирского режиссера собрала в прокате более двух миллионов рублей

Фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» был снят на государственный грант в 4,5 млн рублей.

21:31 10.05.2017 Фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» был снят на государственный грант в 4,5 млн рублей.

УНИКС проиграл «Локомотиву» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ

«Локомотив» повел в серии 2-1.

21:23 10.05.2017 «Локомотив» повел в серии 2-1.

Президент Татарстана облетел поля Арского района

Глава района Ильшат Нуриев доложил Президенту РТ о проведенных мероприятиях по развитию материальной базы сферы АПК.

21:22 10.05.2017 Глава района Ильшат Нуриев доложил Президенту РТ о проведенных мероприятиях по развитию материальной базы сферы АПК.

Леонов: Больше всего билетов продано на матч Кубка конфедераций между Россией и Мексикой

Матч между сборными России и Мексики состоится 24 июня в Казани.

21:12 10.05.2017 Матч между сборными России и Мексики состоится 24 июня в Казани.

Рустам Минниханов осмотрел строящийся животноводческий комплекс СХПК «Тан» в Атнинском районе

Строительство нового молочного комплекса началось в 2016 году, в текущем году его планируется ввести в эксплуатацию.

21:07 10.05.2017 Строительство нового молочного комплекса началось в 2016 году, в текущем году его планируется ввести в эксплуатацию.

В театре кукол «Экият» артисты из Ульяновска покажут спектакль «Волшебный колодец»

Постановка будет идти в течение трех дней в рамках обменных гастролей между Казанью и Ульяновском.

20:10 10.05.2017 Постановка будет идти в течение трех дней в рамках обменных гастролей между Казанью и Ульяновском.

КДМЦ: Мы не собираемся афишировать работу бэби-бокса

Мать не должна бросать ребенка, с какими бы трудностями она не сталкивалась в жизни.

19:58 10.05.2017 Мать не должна бросать ребенка, с какими бы трудностями она не сталкивалась в жизни.