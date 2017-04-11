В результате пожара сгорела двухэтажная баня на общей площади 80 квадратных метров. В настоящее время ведется проверка.
В День Победы в Кукморском районе произошел пожар
11 Май 2017 | Происшествия в Кукморе Печать
По данным районной пожарно-спасательной части, 9 мая в 00.13 по системе Глонасс+112 поступило сообщение о том, что в одном из хозяйств деревне Плаксиха Кукморского района произошел пожар.
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Матч между сборными России и Мексики состоится 24 июня в Казани.
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