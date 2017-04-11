(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Гидрометцентр распространил предупреждение об ухудшении погодных условии. Так, 12 мая на территории Татарстана местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4; днем и вечером сильный юго-западный ветер порывами 18-23 м/с.
Заморозки и порывистый ветер до 23 м/с ожидают татарстанцев
12 мая на территории Татарстана местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.
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В Республике
Генсек Всероссийской федерации волейбола: «Казань готова к матчам Мировой лиги»
Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.
13:25 11.05.2017
Александр Яременко рассказал о причинах переноса домашних матчей сборной России в рамках Мировой лиги в столицу Татарстана.
13:25 11.05.2017
В Татарстане будет вестись учет нематериального культурного наследия
К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.
13:17 11.05.2017
К видам объектов нематериального культурного наследия относятся народные знания, верования, обычаи, традиции, произведения фольклора и др.
13:17 11.05.2017
Досрочно прекращены полномочия судьи Конституционного суда РТ Рашида Гафиятуллина
Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.
12:54 11.05.2017
Прекращение полномочий связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда по делу о мошенничестве.
12:54 11.05.2017
Заморозки и порывистый ветер до 23 м/с ожидают татарстанцев
12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.
12:12 11.05.2017
12 мая на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются: ночью заморозки в воздухе до -2˚, на почве до -4˚.
12:12 11.05.2017
Прокуратура Тюлячинского района требует заблокировать сайты по продаже дипломов
Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.
12:08 11.05.2017
Сотрудники прокуратуры обнаружили 3 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных документов.
12:08 11.05.2017
Челнинца осудят за то, что запер в квартире подростка и угрожал спецслужбам гранатой
Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».
11:57 11.05.2017
Свою причастность к преступлению мужчина не признал, он утверждал, что играл с мальчиком в «Зарницу».
11:57 11.05.2017
В Татарстане пострадавшим вкладчикам и дольщикам выделят земельные участки
В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.
11:56 11.05.2017
В Земельный кодекс РТ будут внесены изменения.
11:56 11.05.2017
POZIS встретил 72-летие Великой Победы
72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.
11:36 11.05.2017
72-летие Великой Победы «ПОЗиС» отметил чередой ярких корпоративных мероприятий.
11:36 11.05.2017
В Казани стартовал финал конкурса школьных театров на английском языке School theatre
В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.
11:21 11.05.2017
В финале конкурса школьных спектаклей на английском языке принимают участие 17 команд.
11:21 11.05.2017
В суд передано дело главы «Свея» Рашида Аитова
63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.
11:11 11.05.2017
63-летнего депутата Совета Урманчеевского сельского поселения обвиняют в мошенничестве и иных преступлениях в сфере долевого строительства.
11:11 11.05.2017
В ДУМ РТ объявили размер пожертвований на месяц Рамазан
На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.
11:04 11.05.2017
На пленуме ДУМ РТ избрали обновленный состав Совета улемов, Совета акасакалов и Совета казыев.
11:04 11.05.2017
Видео: В Советском районе сгорела «Лада Калина»
Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.
11:01 11.05.2017
Инцидент произошел во дворе одного из домов по Кайбицкой.
11:01 11.05.2017
Рустам Минниханов встретился с Волжским межрегиональным природоохранным прокурором
В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.
10:56 11.05.2017
В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения благоприятного экологического фона в республике.
10:56 11.05.2017
Рустам Нигматуллин стал первым вице-премьером Татарстана
За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.
10:40 11.05.2017
За кандидатуру Нигматуллина проголосовали 83 депутата.
10:40 11.05.2017
Госсовет РТ рассмотрит кандидатуру Рустама Нигматуллина на пост первого вице-премьера
Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.
10:14 11.05.2017
Вопрос об утверждении кандидатуры первого заместителя Премьер-министра внесен в повестку дня заседания парламента.
10:14 11.05.2017
Видео: В Татарстане выпал снег
В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.
09:44 11.05.2017
В соцсети жители республики выкладывают фото и видео майского снега.
09:44 11.05.2017
В Альметьевске на пожаре в квартире погибли двое мужчин
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
09:05 11.05.2017
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
09:05 11.05.2017
Глава Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров отмечает день рождения
Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.
07:06 11.05.2017
Шамиль Хамитович Гафаров родился 11 мая 1969 года в селе Апастово Апастовского района ТАССР.
07:06 11.05.2017
В Казани состоится 28-е заседание Госсовета Татарстана
В повестку дня заседания включен 21 вопрос.
06:22 11.05.2017
В повестку дня заседания включен 21 вопрос.
06:22 11.05.2017
Скончался композитор Ганс Сайфуллин
Прощание с композитором состоится 12 мая в филармонии имени Г. Тукая.
23:10 10.05.2017
Прощание с композитором состоится 12 мая в филармонии имени Г. Тукая.
23:10 10.05.2017
В Татарстане возродят институт казанских абыстай
Рукодельницы и духовные наставницы поделятся опытом и покажут свои работы.
22:30 10.05.2017
Рукодельницы и духовные наставницы поделятся опытом и покажут свои работы.
22:30 10.05.2017
Звезда «Твин Пикса» и «Убить Билла» Майкл Паркс ушел из жизни в возрасте 77 лет
Последний фильм с участием Паркса под названием «Бивень» вышел на экраны в 2014 году.
21:44 10.05.2017
Последний фильм с участием Паркса под названием «Бивень» вышел на экраны в 2014 году.
21:44 10.05.2017
Комедия башкирского режиссера собрала в прокате более двух миллионов рублей
Фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» был снят на государственный грант в 4,5 млн рублей.
21:31 10.05.2017
Фильм Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» был снят на государственный грант в 4,5 млн рублей.
21:31 10.05.2017
УНИКС проиграл «Локомотиву» в четвертьфинале Единой лиги ВТБ
«Локомотив» повел в серии 2-1.
21:23 10.05.2017
«Локомотив» повел в серии 2-1.
21:23 10.05.2017
Президент Татарстана облетел поля Арского района
Глава района Ильшат Нуриев доложил Президенту РТ о проведенных мероприятиях по развитию материальной базы сферы АПК.
21:22 10.05.2017
Глава района Ильшат Нуриев доложил Президенту РТ о проведенных мероприятиях по развитию материальной базы сферы АПК.
21:22 10.05.2017
Леонов: Больше всего билетов продано на матч Кубка конфедераций между Россией и Мексикой
Матч между сборными России и Мексики состоится 24 июня в Казани.
21:12 10.05.2017
Матч между сборными России и Мексики состоится 24 июня в Казани.
21:12 10.05.2017
Рустам Минниханов осмотрел строящийся животноводческий комплекс СХПК «Тан» в Атнинском районе
Строительство нового молочного комплекса началось в 2016 году, в текущем году его планируется ввести в эксплуатацию.
21:07 10.05.2017
Строительство нового молочного комплекса началось в 2016 году, в текущем году его планируется ввести в эксплуатацию.
21:07 10.05.2017
В театре кукол «Экият» артисты из Ульяновска покажут спектакль «Волшебный колодец»
Постановка будет идти в течение трех дней в рамках обменных гастролей между Казанью и Ульяновском.
20:10 10.05.2017
Постановка будет идти в течение трех дней в рамках обменных гастролей между Казанью и Ульяновском.
20:10 10.05.2017
КДМЦ: Мы не собираемся афишировать работу бэби-бокса
Мать не должна бросать ребенка, с какими бы трудностями она не сталкивалась в жизни.
19:58 10.05.2017
Мать не должна бросать ребенка, с какими бы трудностями она не сталкивалась в жизни.
19:58 10.05.2017
В Татарстане хозяйства получают льготное дизтопливо по 33,5 рубля за кг
С «ТАИФом» и «Татнефтью» достигнута договоренность на 140 тыс. тонн дизельного топлива для сельского хозяйства.
19:37 10.05.2017
С «ТАИФом» и «Татнефтью» достигнута договоренность на 140 тыс. тонн дизельного топлива для сельского хозяйства.
19:37 10.05.2017