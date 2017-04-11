Кукморских водителей призывают соблюдать скоростной режим

11 Май 2017 | ГИБДД сообщает Печать

Кукморских водителей призывают соблюдать скоростной режим

8 мая стартовала Четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения, которая продлится до14 мая. Неделя призвана обратить внимание широкой общественности на необходимость соблюдения скоростного режима на дорогах.

Являясь знаковым мировым событием, Глобальная неделя, по мнению ее организаторов, даст дополнительный импульс «Десятилетию действий по безопасности дорожного движения», объявленного ООН на период 2011-2020 годов.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что превышение скорости – проблема, характерная для всех стран. Проведенные исследования показали, что в среднем 40-50% и вплоть до 80% водителей превышают установленные ограничения скорости.

Скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть всех дорожно-транспортных происшествий. С увеличением средней скорости возрастает и вероятность аварии, при высокой скорости возрастает риск летального исхода или тяжелых травм. Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Водитель и пассажиры автомобиля при движении с высокой скоростью подвергаются значительно большей опасности получить травмы как в результате лобового, так и в результате бокового столкновения.

В отношении «уязвимых» участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, а также дети и пожилые люди, соотношение между скоростью и тяжестью повреждений носит особенно катастрофический характер. В частности, Всемирная организация здравоохранения приводит такие данные: для взрослого пешехода, сбитого автомобилем, который двигался со скоростью 50 км/ч, вероятность смерти составляет менее 20%. Если удар произошел при скорости 80 км/ч, риск смерти возрастает почти до 60%.

Каждый год в Российской Федерации происходит почти 4,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий по причине превышения установленной скорости движения, в которых погибают более тысячи человек, еще около 6 тысяч получают ранения различной степени тяжести.        За 4 месяца 2017 года на территории Республики Татарстан из-за нарушения водителями скоростного режима произошло 347 ДТП, в которых 27 человек погибли, что составляет 33% от общего количества погибших людей в ДТП и 459 получили травмы.

В рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения в российских регионах пройдут специальные мероприятия, в том числе информационно-пропагандистские акции и социальные кампании «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость», «Дни снижения скорости», а также оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений скоростного режима. Содействие автоинспекторам окажут общественные организации и объединения, в состав которых входят социально активные граждане и неравнодушные автомобилисты. Более подробно ознакомиться с данными информационными материалами можно на сайте газеты «Stop - газета» (www.stopgazeta.ru).

Всем участникам семейной акции «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость» предлагается подготовить плакаты со своими обращениями к взрослым и ответами на вопросы «Почему нужно соблюдать скоростной режим?». Фото с этими плакатами следует разместить в сети Интернет. Более подробную информацию о проведении акции «Сохрани жизнь! #СбавьСкорость», а также все необходимые материалы можно найти на сайте газеты «Добрая Дорога Детства» (www.dddgazeta.ru). В дальнейшем эти фотографии будут переданы организаторам Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.


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