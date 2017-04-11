Элвина Грея срочно увезли на «скорой» в больницу (фото)

11 Май 2017 | новости

(Казань, «Татар-информ»). Радик Юльякшин , известный как Элвин Грей , встревожил своих поклонников, опубликовав в своем Instagram'е видеоисторию в карете скорой помощи. На видео певцу делают ЭКГ.



Однако директор артиста рассказал представителям СМИ, что у артиста подскочило давление. Причинами этого стали переутомление и насыщенный концертный график. Сейчас Радик находится в одной из больниц Казани. Поэтому сегодняшний концерт Эвина Грея в башкирском городе Агидель пришлось отменить.

Поклонников артистов эта новость очень расстроила, они советуют своему кумиру побольше отдыхать.



«Давление – это не шутка. Может привести к страшным последствиям. Тфу-тфу. Его организму нужен отдых, очень насыщенный отдых. Столько концертов...это ведь бессонные ночи, вкладываться на сцене на все 100.....Радик ял кирэк туганым, син бит безнен маладисыбыз, сакла узене», – пишут поклонницы в соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены).



«Радик! Выздоравливай! Наверно, тебе врачи уже сказали, что какой бы сильный, молодой организм ни был, за десятерых работать нельзя! Надо ночью хотя бы немного спать, а с этим у тебя проблемы. Надеюсь, твои окружающие сделают правильные выводы и будут тебя больше беречь», – желают фанатки певца.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года Радик Юльякшин попал в ДТП по пути на концерт. Автомобиль, в котором ехал певец вместе со своими администраторами, слетел с трассы в сугроб. Как рассказали очевидцы, певец настолько утомился, что даже не проснулся от удара. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники службы спасения отреагировали быстро и помогли отбуксировать автомобиль. Видео с места ДТП опубликовали администраторы Элвина в соцсетях.