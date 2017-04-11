В Кукморе прошла акция «Безопасная зебра»

11 Май 2017 | ГИБДД сообщает

Вместе с главной героиней акции «Зеброй» и ее неизменными помощниками - «Юными инспекторами дорожного движения» из 5 «А» класса Кукморской средней школы №4 - инспекторы ГИБДД привлекли внимание всех участников дорожного движения к очень важной проблеме – взаимоуважению на дороге.

Юные помощники полиции старались охватить как можно больше пешеходов всех возрастов и убедить их, как важно, чтобы взрослые своими действиями показывали на дорогах правильный пример маленьким пешеходам, а родители никогда не забывали, что их главная обязанность – заботиться о своих детях и ежедневно напоминать им основы безопасности на дорогах. В ходе рейда были составлены 2 административных протокола по ст.12.6 КоАП РФ (перевозка без детского удерживающего устройства) и 4 административных протокола по ст.12.23ч.3 КоАП РФ (отсутствие ремней безопасности).