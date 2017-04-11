Житель Кукмора: «Водители буквально «влетают» и «вылетают» через ворота Кукморской средней школы №3»

11 Май 2017 | Спрашивали? Отвечаем Печать

Житель Кукмора: «Водители буквально «влетают» и «вылетают» через ворота Кукморской средней школы №3»

Ворота Кукморской школы №3 всегда открыты. Утром-вечером дети идут в школу и обратно, родители ходят, а водители, несмотря на это, буквально «влетают» и «вылетают» через эти ворота. А если произойдет несчастье?! Дорожный знак есть, но он находится за воротами. Неужели коллектив школы к этому равнодушен?

Айдар АЮПОВ

 

На этот вопрос ответил директор школы №3 Рамиль БАРИЕВ:

- Странно, почему автор письма не зашел ко мне на прием? Я всегда открыт для диалога. Да, ситуация неоднозначная. Мы пытались держать ворота закрытыми, но это только усугубляло ситуацию, так как перед воротами начиналось столпотворение пешеходов и разворачивающихся машин. Чуть левее от ворот предусмотрен специальный вход с асфальтированной дорожкой для пешеходов, но проблема в том, что к нему нет тротуара. Этим летом планируются работы по благоустройству прилегающей территории. Может быть, тогда и удастся решить эту проблему. С завхозом школы проведена беседа о недопустимости в дальнейшем беспрепятственного проезда посторонних машин на территорию школы и объявлено замечание.


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