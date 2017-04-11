Личным подсобным хозяйствам государством предоставляются разные виды поддержки

11 Май 2017 | новости Печать

Личным подсобным хозяйствам государством предоставляются разные виды поддержки

Какое сельское поселение не посети, только и слышишь, что работы на селе нет. А если подумать, неужели это действительно так? Мы знаем тех, которые всего на нескольких сотках земли выращивают, затем продают много видов овощей, ягод и фруктов и получают неплохой доход, также тех, кто организовал фермерское хозяйство. Одни выращивают домашних птиц, другие содержат скот, а третьи занимаются пчеловодством. Также открыта дорога и для тех, кто занимается предпринимательством. У трудолюбивых, способных и решительных людей нет поводов для жалоб. Вот ведь и личным подсобным хозяйствам государством предоставляются разные виды поддержки. За более подробной информацией о них мы обратились к заместителю руководителя Исполнительного комитета Чулпан Ханафиной.

- Чулпан Габдулловна, какие меры господдержки для личных подсобных хозяйств предусмотрены в этом году?

- На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах поддержки агропромышленного комплекса в 2017 году», установлены финансовые меры поддержки для строительства миниферм молочного направления, приобретения товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок, молодняка птицы, кормов для содержания кобыл старше 3 лет, крупного рогатого скота за пределами Татарстана, проведения ветеринарных мероприятий по обслуживанию коров, субсидирования по кредитам, взятым до 2017 года.

Для пользования всеми видами господдержки, предоставляемыми в этом году, государством обозначены основные условия. Это наличие регистрации в похозяйственной книге учета в установленном законодательством порядке и осуществление деятельности на территории Республики Татарстан; наличие оформленного земельного участка, предоставленного или приобретенного для ведения ЛПХ (а не для строительства дома); отсутствие процедуры банкротства; размер общей площади земельных участков не должен превышать 2 гектаров, в том числе в границах населенного пункта – одного гектара; отсутствие получения подобной субсидии ранее; согласие на обработку информации, относящейся к персональным данным; безналичная форма расчетов; подписание соглашения на получение субсидии; обязательство по сохранению и увеличению поголовья.

- Хотелось бы отдельно остановиться на господдержках, связанных со строительством миниферм и покупкой скота.

- Начнем с миниферм. Начало строительства миниферм должно быть не ранее 2016 года,  и ферма должна быть готова на 50 процентов. По закону в электронной похозяйственной книге на 1 января этого года должны быть зарегистрированы для содержания 5 коров 2, а для содержания 8 – 3 коровы.

Размер субсидии на строительство минифермы по содержанию не менее 8 коров составляет 200, не менее 5 коров – 120 тысяч рублей. После получения субсидии строительство должно быть завершено за шесть месяцев. И в течение следующих шести месяцев ферма должна быть укомплектована коровами. Для минифермы с не менее 8 коровами необходимо будет приобрести дополнительно 5 коров, а с не менее 5 коровами – 3. Хозяин фермы также должен сохранить имеющееся поголовье в течение пяти лет.

Предусмотрены субсидии и для тех, кто закупил в 2017 году нетелей и первотелок у сельскохозяйственных организаций, имеющих статус юридического лица. Напомним также: индивидуальные предприниматели – главы фермерских хозяйств юридическими лицами не являются. Субсидии предоставляются единовременно из расчета за одну вновь приобретенную голову: товарной нетели  - 15 тысяч рублей, племенной нетели – 20 тысяч рублей.

Для тех, кто в 2017 году купил нетель или первотелку за пределами Республики Татарстан, также предоставляется единовременная субсидия из расчета за одну вновь приобретенную голову. Субсидия составляет 30 тысяч рублей.

- Какая субсидия предусмотрена для тех, кто содержит домашних птиц?

- Предоставляются субсидии ЛПХ на возмещение части затрат на приобретение молодняка птиц в период с 1 января по 1 июня нынешнего года. На одну голову индейки или гуся предусмотрено 100  рублей, на одну утку – 80, на одну голову цыпленка-бройлера – 30 рублей. Размер субсидии не может превышать 50 процентов затрат от стоимости приобретенного молодняка птицы без учета транспортных расходов. Также важными условиями являются приобретение молодняка птицы у птицеводческих хозяйств, зарегистрированных на территории Татарстана, возраст приобретаемого молодняка птицы должен быть не старше одного месяца, сохранность приобретенного молодняка от двух до четырех месяцев, количество птиц должно составлять от 50 до 100 голов.

Для получения субсидии документы необходимо сдать до 1 августа в Исполнительный комитет. В случае падежа или вынужденного забоя приобретенного поголовья молодняка птицы в результате болезни до истечения срока принятого обязательства хозяйства представляют в Исполком в установленном порядке ветеринарные справки и акты выбраковки скота.

- Что Вы скажете о господдержке, предоставляемой на возмещение части затрат на проведение ветеринарных профилактических мероприятий для кобыл, коров?

- Если в хозяйстве имеются кобылы старше трех лет, зарегистрированные в электронной похозяйственной книге на 1 января 2017 года, то субсидии предоставляются из расчета 3 тысячи рублей на одну голову кобылы, но не более 70 процентов затрат от стоимости приобретенных кормов. Для этого должны быть документы, подтверждающие приобретение сена, соломы, концентрированных кормов (ячмень, овес, кукуруза), комбикормов, премиксов. Скот должен быть в сохранности до 31 декабря 2017 года.

На проведение ветеринарных профилактических мероприятий коров также часть затрат субсидируется из расчета 300 рублей на одну голову коровы. Эту субсидию можно получить только за коров, отраженных в похозяйственных книгах учета хозяйства по состоянию на 1 января 2017 года. Для этого нужны документы, подтверждающие проведение необходимых ветеринарных профилактических мер, и важно сохранение коров до 31 декабря.

Необходимую информацию можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан объявляет о проведении конкурсного отбора крестьянских хозяйств для участия в программах «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2017-2020 годы», «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2017-2020 годы». Прием заявок и документов осуществляется до 5 и 11 мая 2017 года соответственно.

 


Алсу ИДРИСОВА


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