Кукморские молодые педагоги чтят память предков

10 Май 2017 | новости

9 мая – священная дата Всемирной истории, особенно истории Российской Федерации. Это священная дата, положившая конец самой чудовищной, беспощадной Отечественной Войне, понесшей безбрежное море кровопролития, океаны людских слез, миллионы драгоценных жизней многих народов. Наши дорогие ветераны ВОВ, тыла показали неимоверную стойкость, силу духа, безграничное чувство патриотизма, долга перед Отчизной. Благодаря этим бесценным качествам наша армия одержала Великую победу над всемирным непобедимым, непоколебимым врагом.

Мы всегда обязаны помнить, передавать подрастающему поколению великую истину мирной, спокойной жизни: на месте, где сейчас зеленеет трава, цветут разнообразные благоухающие цветы, - лежали бездыханные тела наших предков; там, где сейчас светит теплое приветливое солнце, плывущее по безграничной светлой лазури, - грохотали, подобно безжалостному зверю, душераздирающие раскаты огнестрельных оружий, вгоняя в ужас всё живое на Земле.

И сегодня, отдавая дань великим подвигам великих людей Отечественной войны, молодые педагоги Кукморского района прошлись в рядах колонны парада, посвященной 72 годовщине Победы.

От имени всех молодых педагогов и от себя лично выражаю огромную благодарность нашим дорогим ветеранам за мирное небо над головой, за приветливые рассветы, за добрые закаты. Низкий вам поклон! Добра всем!

Председатель Совета молодых педагогов

Кукморского района Аполинариева Разиля