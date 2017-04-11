Воспитанники Кукморского реабилитационного центра встретились с ветераном войны (фото)

На мероприятии прозвучали песни, стихи военных лет. Риза Ясавиевич рассказал детям о своих воспоминаниях, о тех страшных днях войны. Воспитанники подарили сувениры, сделанные своими руками в мастерских Центра.
Мероприятие завершилось чаепитием.
В Реабилитационный центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Милосердие» для ребят и их родителей была организована встреча с ветераном войны Ризой Галиным.
На мероприятии прозвучали песни, стихи военных лет. Риза Ясавиевич рассказал детям о своих воспоминаниях, о тех страшных днях войны. Воспитанники подарили сувениры, сделанные своими руками в мастерских Центра.
Мероприятие завершилось чаепитием.
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