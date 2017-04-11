Воспитанники Кукморского реабилитационного центра встретились с ветераном войны (фото)

В Республике

Казанский гонщик Тимур Тимерзянов набрал очки на этапе чемпионата мира по ралли-кроссу

На третьем этапе чемпионата мира в Германии Тимерзянов был четвертым в полуфинале.

14:37 10.05.2017 На третьем этапе чемпионата мира в Германии Тимерзянов был четвертым в полуфинале.

В продукции «Камрегионпродукта» Набережных Челнов обнаружен птичий грипп

Компания регулярно получала индюшатину из Ростовской области.

14:33 10.05.2017 Компания регулярно получала индюшатину из Ростовской области.

Президент России запретил оборот оружия и ядовитых веществ в Казани

Оборот оружия и ядовитых веществ запрещен на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 в столице РТ и ряде других городов.

14:20 10.05.2017 Оборот оружия и ядовитых веществ запрещен на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 в столице РТ и ряде других городов.

Прокуратура в Казани выявила нарушения в сфере закупок

Правонарушителей привлекли к административной ответственности, они оштрафованы.

14:00 10.05.2017 Правонарушителей привлекли к административной ответственности, они оштрафованы.

После превращения фабрики Алафузова в технопарк площадь объекта увеличится на 21 процент

Согласованный с участием Президента РТ проект предусматривает сохранение исторической красной кладки на фасаде и использование состаренной древесины.

13:55 10.05.2017 Согласованный с участием Президента РТ проект предусматривает сохранение исторической красной кладки на фасаде и использование состаренной древесины.

До конца недели в Татарстане температура будет на 5–6 градусов ниже нормы

Неустойчивая погода с осадками продержится до начала следующей недели.

13:45 10.05.2017 Неустойчивая погода с осадками продержится до начала следующей недели.

В Казани из-за гриппа птиц изъято около 300 тыс. штук яиц Лаишевской птицефабрики

На территории птицекомплекса «Лаишевский» в Татарстане был обнаружен геном вируса птичьего гриппа.

13:21 10.05.2017 На территории птицекомплекса «Лаишевский» в Татарстане был обнаружен геном вируса птичьего гриппа.

Владимир Путин утвердил новую стратегию развития информационного общества страны до 2030 года

В целях развития информационного общества государством создаются условия для формирования пространства знаний.

13:19 10.05.2017 В целях развития информационного общества государством создаются условия для формирования пространства знаний.

Дизайнеры Ирана и России представят коллекции на фестивале Halal Wedding

Специальными гостьями мероприятия станут воспитанницы детского дома.

13:00 10.05.2017 Специальными гостьями мероприятия станут воспитанницы детского дома.

Рустам Минниханов: Татарстан дорожит высоким уровнем отношений с Китаем

Президент РТ встретился с Генконсулом КНР в Казани У Инцинем.

12:44 10.05.2017 Президент РТ встретился с Генконсулом КНР в Казани У Инцинем.

В Татарстане растет количество пенсионеров

В республике за I квартал назначено около 17 тысяч пенсий.

12:30 10.05.2017 В республике за I квартал назначено около 17 тысяч пенсий.

Марат Ахметов: «Рекордного урожая озимых в этом году не ожидаем»

Озимыми культурами в Татарстане засеяно 576 тыс. га.

12:24 10.05.2017 Озимыми культурами в Татарстане засеяно 576 тыс. га.

Появились подробности смертельного ДТП под Нижнекамском

ДТП произошло на 74-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск.

12:22 10.05.2017 ДТП произошло на 74-м километре автодороги Чистополь – Нижнекамск.

В Татарстане почти на четверть снизилось число алкогольных отравлений

Наихудшая ситуация с алкогольными отравлениями сложилась в Рыбно-Слободском районе РТ.

12:15 10.05.2017 Наихудшая ситуация с алкогольными отравлениями сложилась в Рыбно-Слободском районе РТ.

Муслюмово получит стелу с названием населенного пункта за 1,2 млн рублей

Сооружение установят на трассе в Муслюмовском районе Татарстана.

11:50 10.05.2017 Сооружение установят на трассе в Муслюмовском районе Татарстана.

В Казани пройдет свадебный фестиваль «Халяль»

Свою продукцию представят ведущие производители России и Ирана.

11:29 10.05.2017 Свою продукцию представят ведущие производители России и Ирана.

В Чистополе от мусора очистили Пристанской лес

В экоакции участвовали специалисты Минэкологии РТ, Инспекции по маломерным судам РТ и студенты Казанского инновационного университета.

10:54 10.05.2017 В экоакции участвовали специалисты Минэкологии РТ, Инспекции по маломерным судам РТ и студенты Казанского инновационного университета.

Путин усилил меры безопасности во время проведения ЧМ-2018 по футболу

На время проведения состязаний в принимающих их городах, в том числе и в Казани, будут ужесточены правила регистрации граждан.

10:44 10.05.2017 На время проведения состязаний в принимающих их городах, в том числе и в Казани, будут ужесточены правила регистрации граждан.

Видео: В Казани задержана группа наркоторговцев

У задержанных изъяли более 900 граммов гашиша и свыше 850 граммов мефедрона.

10:30 10.05.2017 У задержанных изъяли более 900 граммов гашиша и свыше 850 граммов мефедрона.

Экс-главу ТФБ Роберта Мусина отправили в больницу

Перевод главы Татфондбанка из СИЗО в медучреждение связан с тем, что состояние его здоровья ухудшилось.

10:25 10.05.2017 Перевод главы Татфондбанка из СИЗО в медучреждение связан с тем, что состояние его здоровья ухудшилось.

В Казани обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ в местах нелегальных снежных свалок

Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды в местах, где зимой несанкционированно складировался снег.

10:12 10.05.2017 Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды в местах, где зимой несанкционированно складировался снег.

Появились подробности ДТП в Муслюмовском районе

Авария произошла на въезде в село Баланны.

09:35 10.05.2017 Авария произошла на въезде в село Баланны.

Умер культуролог и кинокритик Даниил Дондурей

Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусства кино».

09:30 10.05.2017 Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусства кино».

Фото: В ДТП под Нижнекамском погибли два человека

Авария произошла на автодороге Чистополь – Нижнекамск.

09:15 10.05.2017 Авария произошла на автодороге Чистополь – Нижнекамск.

День рождения празднует глава КЮИ МВД России Фоат Зиннуров

С 2008 года Фоат Зиннуров занимает пост начальника Казанского юридического института МВД России.

09:09 10.05.2017 С 2008 года Фоат Зиннуров занимает пост начальника Казанского юридического института МВД России.

Ильнур Закарин занял второе место на четвертом этапе гонки «Джиро д'Италия»

Спортсмен из Челнов преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 56 минут 17 секунд.

08:58 10.05.2017 Спортсмен из Челнов преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 56 минут 17 секунд.

Ученые предложили употреблять картофель для похудения

По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.

08:50 10.05.2017 По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.

Президент Южной Кореи выразил желание возобновить диалог с США и КНР по вопросу ПРО THAAD

Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.

08:39 10.05.2017 Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.

В Муслюмовском районе перевернулся автомобиль

ДТП случилось на въезде в село Баланны.

08:27 10.05.2017 ДТП случилось на въезде в село Баланны.