Воспитанники Кукморского реабилитационного центра встретились с ветераном войны (фото)

10 Май 2017 | новости Печать

Воспитанники Кукморского реабилитационного центра встретились с ветераном войны (фото)

В Реабилитационный центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Милосердие» для ребят и их родителей была организована встреча с ветераном войны Ризой Галиным.

На мероприятии прозвучали песни, стихи военных лет. Риза Ясавиевич рассказал детям о своих воспоминаниях, о тех страшных днях войны. Воспитанники подарили сувениры, сделанные своими руками в мастерских Центра.

Мероприятие завершилось чаепитием. 


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