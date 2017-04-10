Татарстанские синоптики выдали неутешительный для мая прогноз

10 Май 2017 | новости

Так, согласно ему, 10 мая, то есть в эту среду, в республике значительного потепления ждать не стоит – днем максимум +15.

Правда, при этом осадков не будет. Разве только ночью – местами прогнозируются даже грозы. Будет в это время суток и сильный ветер – местами порывами до 15-20 м/с.

Комсомольская правда . К слову, на этот четверг, 11 мая, днем в большинстве районов Татарстана обещаются дожди, местами сильные, также возможны и грозы. Опять же сильный ветер, передает

Что же касается температуры воздуха, то ночью дело может дойти и до заморозков – на почве до -2. Днем столбики термометра не превысят значения в 13 градусов выше нуля.