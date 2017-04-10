В Ош.Юмье прошел веселый вечер «Вспоминая прошлое» (фото)

10 Май 2017 | Жизнь района Печать

В Ош.Юмье прошел веселый вечер «Вспоминая прошлое» (фото)

В рамках Года культуры в районе в Ош.Юмьинском сельском клубе провели праздник Шулдыр ӝыт «Ортчемзэ тодэ вайыса» (Вспоминая прошлое).

Хорошим средством сохранения национальной культуры, традиций, обычаев, конечно же, являются праздники. Именно они всегда сближают людей, помогают лучше понять друг друга. Гостями праздника также стали Среднекуморский ансамбль «Зангари». Как гостеприимный хозяин праздника ансамбль «Марӟан» встречали гостей с песнями и хлебом-солью.

В былые времена мероприятия у удмуртского народа, будь это день рождения, проводы в армию или свадьба, проводились без тамады, потому что удмурты умели веселиться, знали много обрядовых песен. В удмуртской культуре песня сопровождала удмурта от рождения и до самой смерти. Если к удмурту обещали приехать гости, он готовил для них семьсот мотивов.

На празднике прозвучали фольклорные, обрядовые удмуртские песни. При демонстрации обряда используются песни, пляски, получается целое театрализованное действие, по которому можно многое узнать о быте, особенностях удмуртской культуры. Удмурты считают, что лучше рассказать обо всём друзьям песней - красивой, узорной и яркой. Ансамбли «Марӟан» и «Зангари» песнями обменивались, как дорогими подарками. На празднике мы убедились, что удмурты «стоят на земле, крепко пустив корни». Вечер прошел очень весело и вполне соответствовал своему названию «Шулдыр ӝыт», что в переводе с удмуртского значит «Весёлый вечер». Зрители и участники праздника вместе весело и интересно провели время.

 


Лидия МАКАРОВА


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