В День Победы мамадышские семьи получили ключи от новых квартир

10 Май 2017 | новости

В Мамадыше 15 семей справили новоселье в День Победы. Ключи от нового жилья новоселам вручил глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Квартиры получены по программе «Арендное жилье», сообщает ИА «Татар-информ». Торжественное заселение 4-х квартирных арендных жилых домов состоялось по улице Набережная поселка совхоза "Мамадышский". Новоселами стали работники бюджетных учреждений и частных организаций, а также Мамадышской ЦРБ, Мамадышского лесничества, «УК Просто Молоко», «Татспиртпром». Строительство домов выполнила подрядная организация «Мамадышстрой». Площадь каждого дома составляет 307 кв. метров. Новые квартиры оснащены всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Благоустроена и прилегающая территория, а также детская площадка, парковка, тротуары, камеры наружного видеонаблюдения. Во дворе при въезде на придомовую территорию установлен автоматический шлагбаум, оснащенный пультом управления.

«Цены за аренду жилья ниже средне-рыночных, квартира комфортная, уютная, обставлена бытовой техникой, мебелью, все есть - холодильник, микроволновка, плита, плазменный телевизор. Расположение домов тоже привлекательно. До райцентра рукой подать, школа, детский сад - все рядом», - отметили новоселы.

В Мамадышском районе по программе «Арендное жилье» возводят еще четыре дома. Два из них планируют сдать в эксплуатацию летом.

Напомним, в преддверии дня Великой Победы в Казани прошло торжественное заселение в дом №1 жилого района «М-14». Квартиры в 255-квартирном доме реализовывались в том числе и по программе социальной ипотеки.

Госжилфонд при Президенте Татарстана является инвестором-застройщиком строительства жилых домов. Благодаря финансированию Госжилфонда в республике ежегодно строится около 500 тыс. кв. метров жилья в рамках республиканских программ.