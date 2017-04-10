Кукморский духовой оркестр принял участие на концерте-марафоне на Кремлевской набережной города Казань (фото, видео)

В Республике

В Казани пройдет свадебный фестиваль «Халяль»

Свою продукцию представят ведущие производители России и Ирана.

11:29 10.05.2017 Свою продукцию представят ведущие производители России и Ирана.

В Чистополе от мусора очистили Пристанской лес

В экоакции участвовали специалисты Минэкологии РТ, Инспекции по маломерным судам РТ и студенты Казанского инновационного университета.

10:54 10.05.2017 В экоакции участвовали специалисты Минэкологии РТ, Инспекции по маломерным судам РТ и студенты Казанского инновационного университета.

Путин усилил меры безопасности во время проведения ЧМ-2018 по футболу

На время проведения состязаний в принимающих их городах, в том числе и в Казани, будут ужесточены правила регистрации граждан.

10:44 10.05.2017 На время проведения состязаний в принимающих их городах, в том числе и в Казани, будут ужесточены правила регистрации граждан.

Видео: В Казани задержана группа наркоторговцев

У задержанных изъяли более 900 граммов гашиша и свыше 850 граммов мефедрона.

10:30 10.05.2017 У задержанных изъяли более 900 граммов гашиша и свыше 850 граммов мефедрона.

Экс-главу ТФБ Роберта Мусина отправили в больницу

Перевод главы Татфондбанка из СИЗО в медучреждение связан с тем, что состояние его здоровья ухудшилось.

10:25 10.05.2017 Перевод главы Татфондбанка из СИЗО в медучреждение связан с тем, что состояние его здоровья ухудшилось.

В Казани обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ в местах нелегальных снежных свалок

Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды в местах, где зимой несанкционированно складировался снег.

10:12 10.05.2017 Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды в местах, где зимой несанкционированно складировался снег.

Появились подробности ДТП в Муслюмовском районе

Авария произошла на въезде в село Баланны.

09:35 10.05.2017 Авария произошла на въезде в село Баланны.

Умер культуролог и кинокритик Даниил Дондурей

Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусства кино».

09:30 10.05.2017 Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусства кино».

Фото: В ДТП под Нижнекамском погибли два человека

Авария произошла на автодороге Чистополь – Нижнекамск.

09:15 10.05.2017 Авария произошла на автодороге Чистополь – Нижнекамск.

День рождения празднует глава КЮИ МВД России Фоат Зиннуров

С 2008 года Фоат Зиннуров занимает пост начальника Казанского юридического института МВД России.

09:09 10.05.2017 С 2008 года Фоат Зиннуров занимает пост начальника Казанского юридического института МВД России.

Ильнур Закарин занял второе место на четвертом этапе гонки «Джиро д'Италия»

Спортсмен из Челнов преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 56 минут 17 секунд.

08:58 10.05.2017 Спортсмен из Челнов преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 56 минут 17 секунд.

Ученые предложили употреблять картофель для похудения

По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.

08:50 10.05.2017 По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.

Президент Южной Кореи выразил желание возобновить диалог с США и КНР по вопросу ПРО THAAD

Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.

08:39 10.05.2017 Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.

В Муслюмовском районе перевернулся автомобиль

ДТП случилось на въезде в село Баланны.

08:27 10.05.2017 ДТП случилось на въезде в село Баланны.

Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин отмечает день рождения

Главой муниципального образования Рамиль Муллин является с сентября 2013 года.

08:19 10.05.2017 Главой муниципального образования Рамиль Муллин является с сентября 2013 года.

Юрий Шувалов переходит на работу в администрацию Президента России

В обязанности Шувалова будут входить вопросы реализации минских соглашений, а также укрепление связей с «Единой Россией».

07:23 10.05.2017 В обязанности Шувалова будут входить вопросы реализации минских соглашений, а также укрепление связей с «Единой Россией».

Трамп примет Лаврова в Белом доме

Также сирийский кризис и конфликт на Украине планировал обсудить российский министр с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

07:15 10.05.2017 Также сирийский кризис и конфликт на Украине планировал обсудить российский министр с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Дневник Анны Франк» прозвучал в Казанском Кремле

Монооперу Григория Фрида представил молодежный симфонический оркестр Sforzando.

07:09 10.05.2017 Монооперу Григория Фрида представил молодежный симфонический оркестр Sforzando.

Стали известны 10 победителей первого полуфинала «Евровидения-2017»

В полуфинале дважды спела прошлогодняя победительница конкурса Джамала.

06:35 10.05.2017 В полуфинале дважды спела прошлогодняя победительница конкурса Джамала.

Министр экономики РФ обвинил ЕБРР в дискриминации

Российский портфель к концу первого квартала 2017 года сократился до 3,7 млрд евро с 10,4 млрд евро.

06:24 10.05.2017 Российский портфель к концу первого квартала 2017 года сократился до 3,7 млрд евро с 10,4 млрд евро.

Школа Хабенского представила пластический спектакль в Казанском Кремле

В День Победы студийцы показали постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

06:10 10.05.2017 В День Победы студийцы показали постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

«Бессмертный полк» прошел по улицам города Тетюши

Участники акции почтили минутой молчания память героев, возложили цветы к Вечному огню.

22:37 09.05.2017 Участники акции почтили минутой молчания память героев, возложили цветы к Вечному огню.

Сотни лениногорцев прошли в строю «Бессмертного полка»

Шествие началось у Вечного огня, прошло по улице Ленинградской и завершилось в парке Боевой Славы.

22:23 09.05.2017 Шествие началось у Вечного огня, прошло по улице Ленинградской и завершилось в парке Боевой Славы.

Юный участник «Бессмертного полка» в Менделеевске возглавил акцию на военном электромобиле

Жители города стали участниками акции «Солдатская каша», состоялся торжественный митинг.

21:12 09.05.2017 Жители города стали участниками акции «Солдатская каша», состоялся торжественный митинг.

В Лениногорске поздравили с Днем Победы ветеранов-нефтяников

Чествование участников войны и тружеников тыла организовало НГДУ «Лениногорскнефть».

20:53 09.05.2017 Чествование участников войны и тружеников тыла организовало НГДУ «Лениногорскнефть».

В Набережных Челнах число участников «Бессмертного полка» увеличилось на 7 тыс. человек

Всего шествие объединило свыше 60 тыс. человек, многие горожане выступили в роли зрителей.

20:38 09.05.2017 Всего шествие объединило свыше 60 тыс. человек, многие горожане выступили в роли зрителей.

В Агрызе состоялся посвященный Дню Победы футбольный матч

В матче по мини-футболу победила команда мальчиков 2001–2007 годов рождения.

20:09 09.05.2017 В матче по мини-футболу победила команда мальчиков 2001–2007 годов рождения.

Прокурор РТ в «Бессмертном полку» пронес фото своих дедов

На одном транспаранте главы надзорного ведомства РТ были размещены фото двух его дедов.

19:39 09.05.2017 На одном транспаранте главы надзорного ведомства РТ были размещены фото двух его дедов.

1,5 тыс. высокогорцев вышли на шествие «Бессмертного полка»

С фотографиями родных и близких жители Высокой Горы прошагали по Центральной площади.

19:23 09.05.2017 С фотографиями родных и близких жители Высокой Горы прошагали по Центральной площади.