Духовой оркестр Кукморской детской школы искусств под руководством заслуженного работника Министерства культуры Республики Татарстан Марата Хасанова принял участие в Республиканском фестивале «Музыка Победы в парках и скверах», приуроченного к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который проходил на Кремлевской набережной города Казани.
Кукморский духовой оркестр принял участие на концерте-марафоне на Кремлевской набережной города Казань (фото, видео)
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В Республике
В Казани пройдет свадебный фестиваль «Халяль»
Свою продукцию представят ведущие производители России и Ирана.
11:29 10.05.2017
Свою продукцию представят ведущие производители России и Ирана.
11:29 10.05.2017
В Чистополе от мусора очистили Пристанской лес
В экоакции участвовали специалисты Минэкологии РТ, Инспекции по маломерным судам РТ и студенты Казанского инновационного университета.
10:54 10.05.2017
В экоакции участвовали специалисты Минэкологии РТ, Инспекции по маломерным судам РТ и студенты Казанского инновационного университета.
10:54 10.05.2017
Путин усилил меры безопасности во время проведения ЧМ-2018 по футболу
На время проведения состязаний в принимающих их городах, в том числе и в Казани, будут ужесточены правила регистрации граждан.
10:44 10.05.2017
На время проведения состязаний в принимающих их городах, в том числе и в Казани, будут ужесточены правила регистрации граждан.
10:44 10.05.2017
Видео: В Казани задержана группа наркоторговцев
У задержанных изъяли более 900 граммов гашиша и свыше 850 граммов мефедрона.
10:30 10.05.2017
У задержанных изъяли более 900 граммов гашиша и свыше 850 граммов мефедрона.
10:30 10.05.2017
Экс-главу ТФБ Роберта Мусина отправили в больницу
Перевод главы Татфондбанка из СИЗО в медучреждение связан с тем, что состояние его здоровья ухудшилось.
10:25 10.05.2017
Перевод главы Татфондбанка из СИЗО в медучреждение связан с тем, что состояние его здоровья ухудшилось.
10:25 10.05.2017
В Казани обнаружено превышение концентрации загрязняющих веществ в местах нелегальных снежных свалок
Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды в местах, где зимой несанкционированно складировался снег.
10:12 10.05.2017
Специалисты Минэкологии РТ взяли пробы воды в местах, где зимой несанкционированно складировался снег.
10:12 10.05.2017
Появились подробности ДТП в Муслюмовском районе
Авария произошла на въезде в село Баланны.
09:35 10.05.2017
Авария произошла на въезде в село Баланны.
09:35 10.05.2017
Умер культуролог и кинокритик Даниил Дондурей
Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусства кино».
09:30 10.05.2017
Дондурей с 1993 года был главным редактором журнала «Искусства кино».
09:30 10.05.2017
Фото: В ДТП под Нижнекамском погибли два человека
Авария произошла на автодороге Чистополь – Нижнекамск.
09:15 10.05.2017
Авария произошла на автодороге Чистополь – Нижнекамск.
09:15 10.05.2017
День рождения празднует глава КЮИ МВД России Фоат Зиннуров
С 2008 года Фоат Зиннуров занимает пост начальника Казанского юридического института МВД России.
09:09 10.05.2017
С 2008 года Фоат Зиннуров занимает пост начальника Казанского юридического института МВД России.
09:09 10.05.2017
Ильнур Закарин занял второе место на четвертом этапе гонки «Джиро д'Италия»
Спортсмен из Челнов преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 56 минут 17 секунд.
08:58 10.05.2017
Спортсмен из Челнов преодолел дистанцию 181 км за 4 часа 56 минут 17 секунд.
08:58 10.05.2017
Ученые предложили употреблять картофель для похудения
По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.
08:50 10.05.2017
По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.
08:50 10.05.2017
Президент Южной Кореи выразил желание возобновить диалог с США и КНР по вопросу ПРО THAAD
Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.
08:39 10.05.2017
Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.
08:39 10.05.2017
В Муслюмовском районе перевернулся автомобиль
ДТП случилось на въезде в село Баланны.
08:27 10.05.2017
ДТП случилось на въезде в село Баланны.
08:27 10.05.2017
Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин отмечает день рождения
Главой муниципального образования Рамиль Муллин является с сентября 2013 года.
08:19 10.05.2017
Главой муниципального образования Рамиль Муллин является с сентября 2013 года.
08:19 10.05.2017
Юрий Шувалов переходит на работу в администрацию Президента России
В обязанности Шувалова будут входить вопросы реализации минских соглашений, а также укрепление связей с «Единой Россией».
07:23 10.05.2017
В обязанности Шувалова будут входить вопросы реализации минских соглашений, а также укрепление связей с «Единой Россией».
07:23 10.05.2017
Трамп примет Лаврова в Белом доме
Также сирийский кризис и конфликт на Украине планировал обсудить российский министр с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
07:15 10.05.2017
Также сирийский кризис и конфликт на Украине планировал обсудить российский министр с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
07:15 10.05.2017
«Дневник Анны Франк» прозвучал в Казанском Кремле
Монооперу Григория Фрида представил молодежный симфонический оркестр Sforzando.
07:09 10.05.2017
Монооперу Григория Фрида представил молодежный симфонический оркестр Sforzando.
07:09 10.05.2017
Стали известны 10 победителей первого полуфинала «Евровидения-2017»
В полуфинале дважды спела прошлогодняя победительница конкурса Джамала.
06:35 10.05.2017
В полуфинале дважды спела прошлогодняя победительница конкурса Джамала.
06:35 10.05.2017
Министр экономики РФ обвинил ЕБРР в дискриминации
Российский портфель к концу первого квартала 2017 года сократился до 3,7 млрд евро с 10,4 млрд евро.
06:24 10.05.2017
Российский портфель к концу первого квартала 2017 года сократился до 3,7 млрд евро с 10,4 млрд евро.
06:24 10.05.2017
Школа Хабенского представила пластический спектакль в Казанском Кремле
В День Победы студийцы показали постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
06:10 10.05.2017
В День Победы студийцы показали постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
06:10 10.05.2017
«Бессмертный полк» прошел по улицам города Тетюши
Участники акции почтили минутой молчания память героев, возложили цветы к Вечному огню.
22:37 09.05.2017
Участники акции почтили минутой молчания память героев, возложили цветы к Вечному огню.
22:37 09.05.2017
Сотни лениногорцев прошли в строю «Бессмертного полка»
Шествие началось у Вечного огня, прошло по улице Ленинградской и завершилось в парке Боевой Славы.
22:23 09.05.2017
Шествие началось у Вечного огня, прошло по улице Ленинградской и завершилось в парке Боевой Славы.
22:23 09.05.2017
Юный участник «Бессмертного полка» в Менделеевске возглавил акцию на военном электромобиле
Жители города стали участниками акции «Солдатская каша», состоялся торжественный митинг.
21:12 09.05.2017
Жители города стали участниками акции «Солдатская каша», состоялся торжественный митинг.
21:12 09.05.2017
В Лениногорске поздравили с Днем Победы ветеранов-нефтяников
Чествование участников войны и тружеников тыла организовало НГДУ «Лениногорскнефть».
20:53 09.05.2017
Чествование участников войны и тружеников тыла организовало НГДУ «Лениногорскнефть».
20:53 09.05.2017
В Набережных Челнах число участников «Бессмертного полка» увеличилось на 7 тыс. человек
Всего шествие объединило свыше 60 тыс. человек, многие горожане выступили в роли зрителей.
20:38 09.05.2017
Всего шествие объединило свыше 60 тыс. человек, многие горожане выступили в роли зрителей.
20:38 09.05.2017
В Агрызе состоялся посвященный Дню Победы футбольный матч
В матче по мини-футболу победила команда мальчиков 2001–2007 годов рождения.
20:09 09.05.2017
В матче по мини-футболу победила команда мальчиков 2001–2007 годов рождения.
20:09 09.05.2017
Прокурор РТ в «Бессмертном полку» пронес фото своих дедов
На одном транспаранте главы надзорного ведомства РТ были размещены фото двух его дедов.
19:39 09.05.2017
На одном транспаранте главы надзорного ведомства РТ были размещены фото двух его дедов.
19:39 09.05.2017
1,5 тыс. высокогорцев вышли на шествие «Бессмертного полка»
С фотографиями родных и близких жители Высокой Горы прошагали по Центральной площади.
19:23 09.05.2017
С фотографиями родных и близких жители Высокой Горы прошагали по Центральной площади.
19:23 09.05.2017
В Дрожжановском районе легковушка вылетела с трассы, пострадал водитель
Авария произошла на 3-м километре трассы Старое Дрожжаное – Шатрашаны
19:22 09.05.2017
Авария произошла на 3-м километре трассы Старое Дрожжаное – Шатрашаны
19:22 09.05.2017