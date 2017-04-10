Пишут учащиеся Кукморского многопрофильного лицея

10 Май 2017 | Из ваших писем Печать

Пишут учащиеся Кукморского многопрофильного лицея

Пятеро братьев дедушки моего отца: Габдельнасир, Габделмалик, Габделмакир, Габделмазит и Минемулла были на войне. Пали смертью храбрых на поле сражений. Лишь их отцу - дедушке Юзмухаммету посчастливилось вернуться домой живым. За проявленный в годы войны отвагу и героизм он награжден множеством орденами и медалями.

А бабушка моего отца Нурзада во время войны трудилась в тылу. Вся работа в деревне легла на хрупкие женские плечи, потому что деды, отцы, братья были на фронте. Они вспахивали поле на быках, убирали урожай и за самоотверженный она награждена медалями. К сожалению, бабушка от тяжелой болезни, когда мне исполнилось 9 месяцев, умерла.

Регина ЮЗМУХАМЕТОВА, 2 в класс

 

Мой прадедушка Гаязетдин Сайфетдинов родился 12 июля 1914 года в деревне Янсобино Кукморского района. Война коснулась и семью моего дедушки. В конце 1941 года и мой прадедушка оставив маленького сына Ибрагима и жену ушел на фронт. Он принимал участие в боях на Курской дуге. Здесь он получил многочисленные ранения, потерял пальцы рук. Ему пришлось долго лечиться в госпитале. Пролечившись вновь ушел на фронт. Дедушка всегда был для нас примером, мы гордимся им. Дед хоть и был человеком строгим, справедливым, воспитанным, но у него было доброе сердце. Его не стало в 1996 году, но светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах.

Артур ГАЛИМЗЯНОВ, 2б

 

Мой дедушка Анатолий Васильев родился в 1922 году. Он участвовал в войне и был несколько раз ранен. Также он участвовал в Советско-японской войне. Когда война закончилась, он живым вернулся домой.

Тимур ВАСИЛЬЕВ, 2в


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