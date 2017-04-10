Кукморская хоккейная команда завоевала Кубок Победы (фото)

В Республике

Ученые предложили употреблять картофель для похудения

По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.

08:50 10.05.2017 По данным исследователей, употребление картофеля, вопреки устоявшемуся мнению, не ведет к ожирению.

Президент Южной Кореи выразил желание возобновить диалог с США и КНР по вопросу ПРО THAAD

Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.

08:39 10.05.2017 Ранее стало известно, что США намерены требовать у Южной Кореи 1 млрд долларов за поставку для защиты от КНДР системы ПРО.

В Муслюмовском районе перевернулся автомобиль

ДТП случилось на въезде в село Баланны.

08:27 10.05.2017 ДТП случилось на въезде в село Баланны.

Глава Муслюмовского района Рамиль Муллин отмечает день рождения

Главой муниципального образования Рамиль Муллин является с сентября 2013 года.

08:19 10.05.2017 Главой муниципального образования Рамиль Муллин является с сентября 2013 года.

Юрий Шувалов переходит на работу в администрацию Президента России

В обязанности Шувалова будут входить вопросы реализации минских соглашений, а также укрепление связей с «Единой Россией».

07:23 10.05.2017 В обязанности Шувалова будут входить вопросы реализации минских соглашений, а также укрепление связей с «Единой Россией».

Трамп примет Лаврова в Белом доме

Также сирийский кризис и конфликт на Украине планировал обсудить российский министр с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

07:15 10.05.2017 Также сирийский кризис и конфликт на Украине планировал обсудить российский министр с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Дневник Анны Франк» прозвучал в Казанском Кремле

Монооперу Григория Фрида представил молодежный симфонический оркестр Sforzando.

07:09 10.05.2017 Монооперу Григория Фрида представил молодежный симфонический оркестр Sforzando.

Стали известны 10 победителей первого полуфинала «Евровидения-2017»

В полуфинале дважды спела прошлогодняя победительница конкурса Джамала.

06:35 10.05.2017 В полуфинале дважды спела прошлогодняя победительница конкурса Джамала.

Министр экономики РФ обвинил ЕБРР в дискриминации

Российский портфель к концу первого квартала 2017 года сократился до 3,7 млрд евро с 10,4 млрд евро.

06:24 10.05.2017 Российский портфель к концу первого квартала 2017 года сократился до 3,7 млрд евро с 10,4 млрд евро.

Школа Хабенского представила пластический спектакль в Казанском Кремле

В День Победы студийцы показали постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

06:10 10.05.2017 В День Победы студийцы показали постановку по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

«Бессмертный полк» прошел по улицам города Тетюши

Участники акции почтили минутой молчания память героев, возложили цветы к Вечному огню.

22:37 09.05.2017 Участники акции почтили минутой молчания память героев, возложили цветы к Вечному огню.

Сотни лениногорцев прошли в строю «Бессмертного полка»

Шествие началось у Вечного огня, прошло по улице Ленинградской и завершилось в парке Боевой Славы.

22:23 09.05.2017 Шествие началось у Вечного огня, прошло по улице Ленинградской и завершилось в парке Боевой Славы.

Юный участник «Бессмертного полка» в Менделеевске возглавил акцию на военном электромобиле

Жители города стали участниками акции «Солдатская каша», состоялся торжественный митинг.

21:12 09.05.2017 Жители города стали участниками акции «Солдатская каша», состоялся торжественный митинг.

В Лениногорске поздравили с Днем Победы ветеранов-нефтяников

Чествование участников войны и тружеников тыла организовало НГДУ «Лениногорскнефть».

20:53 09.05.2017 Чествование участников войны и тружеников тыла организовало НГДУ «Лениногорскнефть».

В Набережных Челнах число участников «Бессмертного полка» увеличилось на 7 тыс. человек

Всего шествие объединило свыше 60 тыс. человек, многие горожане выступили в роли зрителей.

20:38 09.05.2017 Всего шествие объединило свыше 60 тыс. человек, многие горожане выступили в роли зрителей.

В Агрызе состоялся посвященный Дню Победы футбольный матч

В матче по мини-футболу победила команда мальчиков 2001–2007 годов рождения.

20:09 09.05.2017 В матче по мини-футболу победила команда мальчиков 2001–2007 годов рождения.

Прокурор РТ в «Бессмертном полку» пронес фото своих дедов

На одном транспаранте главы надзорного ведомства РТ были размещены фото двух его дедов.

19:39 09.05.2017 На одном транспаранте главы надзорного ведомства РТ были размещены фото двух его дедов.

1,5 тыс. высокогорцев вышли на шествие «Бессмертного полка»

С фотографиями родных и близких жители Высокой Горы прошагали по Центральной площади.

19:23 09.05.2017 С фотографиями родных и близких жители Высокой Горы прошагали по Центральной площади.

В Дрожжановском районе легковушка вылетела с трассы, пострадал водитель

Авария произошла на 3-м километре трассы Старое Дрожжаное – Шатрашаны

19:22 09.05.2017 Авария произошла на 3-м километре трассы Старое Дрожжаное – Шатрашаны

13 тыс. жителей Альметьевска приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Тысячи горожан вышли на улицы понаблюдать за акцией, и многие присоединялись к ней.

19:10 09.05.2017 Тысячи горожан вышли на улицы понаблюдать за акцией, и многие присоединялись к ней.

Фото: В Татарстане женщину сбил поезд

63-летняя жительница Кукмора погибла на месте от полученных травм.

19:00 09.05.2017 63-летняя жительница Кукмора погибла на месте от полученных травм.

Фоторепортаж с шествия «Бессмертного полка» в Казани

Фотограф: Рамиль Гали

18:42 09.05.2017 Фотограф: Рамиль Гали

В Альметьевске День Победы отмечают парадом военной техники, концертом и солдатской кашей

В параде участвовали колонны студентов и учащихся, кадетов, участников движения «Юнармия», ветеранов боевых действий, сотрудников силовых структур.

18:40 09.05.2017 В параде участвовали колонны студентов и учащихся, кадетов, участников движения «Юнармия», ветеранов боевых действий, сотрудников силовых структур.

«Бессмертный полк» в Москве собрал более 800 тыс. участников

В Петербурге акция объединила примерно 700 тыс. человек.

18:24 09.05.2017 В Петербурге акция объединила примерно 700 тыс. человек.

Праздничным митингом отметили День Победы жители Верхнего Услона

Собравшимся представили участника Великой Отечественной войны Петра Хваткова.

18:13 09.05.2017 Собравшимся представили участника Великой Отечественной войны Петра Хваткова.

В городе Лаишево на митинге почтили память погибших на войне

На митинге, прошедшем в парке Победы, в небо взмыли десятки белых шаров.

17:47 09.05.2017 На митинге, прошедшем в парке Победы, в небо взмыли десятки белых шаров.

В Нижнекамске «Бессмертный полк» собрал 27 тыс. участников

Число участвующих в акции растет из года в год.

17:30 09.05.2017 Число участвующих в акции растет из года в год.

1350 менделеевцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Менделеевск по праву гордится шестью Героями Советского Союза.

17:18 09.05.2017 Менделеевск по праву гордится шестью Героями Советского Союза.