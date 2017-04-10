Кукморская хоккейная команда завоевала Кубок Победы (фото)

10 Май 2017 | Спорт Печать

Кукморская хоккейная команда завоевала Кубок Победы (фото)

В Ледовом дворце «Олимп» состоялся турнир по хоккею среди команд 2008 годов рождения на «Кубок Победы», посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие команды из Высокой Горы, Кукмора, Богатых Сабов. По результатам игр третье место заняла команда «Тимерхан» (Б.Сабы), второе место - «Биектау» (В.Гора), победителями турнира стала команда «Олимп» (Кукмор, тренер-преподаватель Т.М.Нурмухаметов).

В номинациях «Лучший вратарь» признан Ильдар Гасимов (Тимерхан), «Лучший защитник» - Фаннур Гараев (Олимп), «Лучший нападающий» - Адель Калимуллин (Биектау).

 
 

 

 


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