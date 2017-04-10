Кукмор празднует День Победы (фоторепортаж, часть 3)

В Республике

1350 менделеевцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Менделеевск по праву гордится шестью Героями Советского Союза.

17:18 09.05.2017 Менделеевск по праву гордится шестью Героями Советского Союза.

Парад Победы в Высокогорском районе РТ собрал более 6 тыс. человек

На этот раз торжественное мероприятие прошло прямо в центральном сквере.

17:05 09.05.2017 На этот раз торжественное мероприятие прошло прямо в центральном сквере.

Сотни лаишевцев прошли в колонне «Бессмертного полка»

В шествии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

16:46 09.05.2017 В шествии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

В Нурлате «Бессмертный полк» собрал около 5 тыс. человек

Мероприятие завершилось презентацией сборника стихов нурлатских авторов.

16:35 09.05.2017 Мероприятие завершилось презентацией сборника стихов нурлатских авторов.

В Мамадыше 15 семей справили новоселье в День Победы

Квартиры получены новоселами по программе «Арендное жилье».

16:24 09.05.2017 Квартиры получены новоселами по программе «Арендное жилье».

Президент Татарстана прошел в составе «Бессмертного полка» с портретом дяди

Старший брат отца Президента РТ воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб 15 декабря 1941 года.

16:15 09.05.2017 Старший брат отца Президента РТ воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб 15 декабря 1941 года.

Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в центре Москвы

Президент присоединился к участникам марша памяти на Красной площади.

15:51 09.05.2017 Президент присоединился к участникам марша памяти на Красной площади.

Шествие «Бессмертного полка» в Казани завершилось на площади Тысячелетия

Участниками шествия стали Президент Татарстана и другие представители руководства республики, молодежные лидеры, культурная элита и простые казанцы.

15:49 09.05.2017 Участниками шествия стали Президент Татарстана и другие представители руководства республики, молодежные лидеры, культурная элита и простые казанцы.

В Менделеевске прошел митинг по случаю 72-й годовщины Победы

Мероприятие открыл сводный хор ветеранов и учащихся с композицией «Бессмертный полк».

15:45 09.05.2017 Мероприятие открыл сводный хор ветеранов и учащихся с композицией «Бессмертный полк».

Посол США в РФ призвал сплотиться российский и американский народы

Джон Теффт напомнил о высокой цене, которую заплатили народы Советского Союза за Победу во Второй мировой войне.

15:34 09.05.2017 Джон Теффт напомнил о высокой цене, которую заплатили народы Советского Союза за Победу во Второй мировой войне.

В День Победы ветераны войны пожелали молодежи быть патриотами

Ветераны Великой Отечественной войны участвуют в массовых гуляньях в казанском парке Победы.

15:31 09.05.2017 Ветераны Великой Отечественной войны участвуют в массовых гуляньях в казанском парке Победы.

День Победы в Елабуге празднуют на трех площадках

С самого утра горожане спешат отдать дань памяти героям войны.

15:31 09.05.2017 С самого утра горожане спешат отдать дань памяти героям войны.

Рыбная Слобода присоединилась к торжествам по случаю Дня Победы

Всего в мероприятии приняли участие около 1050 человек.

15:26 09.05.2017 Всего в мероприятии приняли участие около 1050 человек.

В Казани началось шествие «Бессмертного полка»

Маршрут шествия пролегает по трем улицам: Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевская и составляет около двух километров.

15:01 09.05.2017 Маршрут шествия пролегает по трем улицам: Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевская и составляет около двух километров.

Instagram Минниханова «взорвало» видео с юным участником парада Победы в Казани

Арслан Сибгатуллин исполняет песни и стихи о Великой Отечественной войне.

14:58 09.05.2017 Арслан Сибгатуллин исполняет песни и стихи о Великой Отечественной войне.

Жителю Нижнекамска выпала честь вынести Знамя Победы на Красную площадь в Москве

По словам Алексея Фокеева, конкурс на право вынести Знамя Победы был самым сложным за всю его службу.

14:42 09.05.2017 По словам Алексея Фокеева, конкурс на право вынести Знамя Победы был самым сложным за всю его службу.

В Минобороны РФ раскрыли подробности испытаний истребителя МиГ-35

Ранее Владимир Путин увидел у нового истребителя МиГ-35 хороший экспортный потенциал.

14:33 09.05.2017 Ранее Владимир Путин увидел у нового истребителя МиГ-35 хороший экспортный потенциал.

В Мамадыше в честь Дня Победы возвели «Стену памяти»

В городе появился огромный баннер, на котором размещены сотни фотографий участников Великой Отечественной войны.

14:24 09.05.2017 В городе появился огромный баннер, на котором размещены сотни фотографий участников Великой Отечественной войны.

В Тукаевском районе РТ состоялся праздничный митинг ко Дню Победы

Митинг закончился вручением подарков участникам и тыловикам Великой Отечественной войны.

14:15 09.05.2017 Митинг закончился вручением подарков участникам и тыловикам Великой Отечественной войны.

В Елабуге прошел парад Победы

Праздничные гулянья в городе продолжатся до позднего вечера.

14:04 09.05.2017 Праздничные гулянья в городе продолжатся до позднего вечера.

Айдар Метшин: «Это день национальной гордости, день памяти и день благодарности»

Айдар Метшин поздравил жителей Нижнекамска с праздником Победы.

13:53 09.05.2017 Айдар Метшин поздравил жителей Нижнекамска с праздником Победы.

По улицам Мамадыша прошел «Бессмертный полк»

В этом году акция состоялась в городе во второй раз.

13:36 09.05.2017 В этом году акция состоялась в городе во второй раз.

Радикалы заблокировали доступ к Вечному огню в киевском парке Славы

В настоящее время полиция ведет переговоры с радикалами, однако они уходить не намерены.

13:28 09.05.2017 В настоящее время полиция ведет переговоры с радикалами, однако они уходить не намерены.

В казанском парке Победы проходят праздничные народные гулянья

Казанцы и гости города несут цветы к памятникам, поздравляют ветеранов и дарят им гвоздики.

13:18 09.05.2017 Казанцы и гости города несут цветы к памятникам, поздравляют ветеранов и дарят им гвоздики.

Путин призвал никогда не забывать правды о Великой Отечественной войне

Президент России заметил, что во время войны на кону была не только судьба страны, но и судьба ее народа.

13:16 09.05.2017 Президент России заметил, что во время войны на кону была не только судьба страны, но и судьба ее народа.

Видео: Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с МКС

К настоящему времени видеообращение с борта космической станции просмотрели уже более 2 тыс. человек.

13:03 09.05.2017 К настоящему времени видеообращение с борта космической станции просмотрели уже более 2 тыс. человек.

В Москве выпало 70 процентов месячной нормы осадков

Неблагоприятные погодные условия стали помехой для участия авиации в параде Победы в Москве.

12:45 09.05.2017 Неблагоприятные погодные условия стали помехой для участия авиации в параде Победы в Москве.

Видео: На въезде в Казань задержан неисправный пассажирский микроавтобус

Неисправный автобус был помещен на специализированную стоянку, все пассажиры отправлены на попутном транспорте.

12:38 09.05.2017 Неисправный автобус был помещен на специализированную стоянку, все пассажиры отправлены на попутном транспорте.

Путин: Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ

«Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», – заявил Президент РФ.

12:24 09.05.2017 «Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», – заявил Президент РФ.