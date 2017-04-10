Кукмор празднует День Победы (фоторепортаж, часть 2)
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В Республике
1350 менделеевцев приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
Менделеевск по праву гордится шестью Героями Советского Союза.
17:18 09.05.2017
Менделеевск по праву гордится шестью Героями Советского Союза.
17:18 09.05.2017
Парад Победы в Высокогорском районе РТ собрал более 6 тыс. человек
На этот раз торжественное мероприятие прошло прямо в центральном сквере.
17:05 09.05.2017
На этот раз торжественное мероприятие прошло прямо в центральном сквере.
17:05 09.05.2017
Сотни лаишевцев прошли в колонне «Бессмертного полка»
В шествии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.
16:46 09.05.2017
В шествии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.
16:46 09.05.2017
В Нурлате «Бессмертный полк» собрал около 5 тыс. человек
Мероприятие завершилось презентацией сборника стихов нурлатских авторов.
16:35 09.05.2017
Мероприятие завершилось презентацией сборника стихов нурлатских авторов.
16:35 09.05.2017
В Мамадыше 15 семей справили новоселье в День Победы
Квартиры получены новоселами по программе «Арендное жилье».
16:24 09.05.2017
Квартиры получены новоселами по программе «Арендное жилье».
16:24 09.05.2017
Президент Татарстана прошел в составе «Бессмертного полка» с портретом дяди
Старший брат отца Президента РТ воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб 15 декабря 1941 года.
16:15 09.05.2017
Старший брат отца Президента РТ воевал в составе 359-го стрелкового полка и погиб 15 декабря 1941 года.
16:15 09.05.2017
Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в центре Москвы
Президент присоединился к участникам марша памяти на Красной площади.
15:51 09.05.2017
Президент присоединился к участникам марша памяти на Красной площади.
15:51 09.05.2017
Шествие «Бессмертного полка» в Казани завершилось на площади Тысячелетия
Участниками шествия стали Президент Татарстана и другие представители руководства республики, молодежные лидеры, культурная элита и простые казанцы.
15:49 09.05.2017
Участниками шествия стали Президент Татарстана и другие представители руководства республики, молодежные лидеры, культурная элита и простые казанцы.
15:49 09.05.2017
В Менделеевске прошел митинг по случаю 72-й годовщины Победы
Мероприятие открыл сводный хор ветеранов и учащихся с композицией «Бессмертный полк».
15:45 09.05.2017
Мероприятие открыл сводный хор ветеранов и учащихся с композицией «Бессмертный полк».
15:45 09.05.2017
Посол США в РФ призвал сплотиться российский и американский народы
Джон Теффт напомнил о высокой цене, которую заплатили народы Советского Союза за Победу во Второй мировой войне.
15:34 09.05.2017
Джон Теффт напомнил о высокой цене, которую заплатили народы Советского Союза за Победу во Второй мировой войне.
15:34 09.05.2017
В День Победы ветераны войны пожелали молодежи быть патриотами
Ветераны Великой Отечественной войны участвуют в массовых гуляньях в казанском парке Победы.
15:31 09.05.2017
Ветераны Великой Отечественной войны участвуют в массовых гуляньях в казанском парке Победы.
15:31 09.05.2017
День Победы в Елабуге празднуют на трех площадках
С самого утра горожане спешат отдать дань памяти героям войны.
15:31 09.05.2017
С самого утра горожане спешат отдать дань памяти героям войны.
15:31 09.05.2017
Рыбная Слобода присоединилась к торжествам по случаю Дня Победы
Всего в мероприятии приняли участие около 1050 человек.
15:26 09.05.2017
Всего в мероприятии приняли участие около 1050 человек.
15:26 09.05.2017
В Казани началось шествие «Бессмертного полка»
Маршрут шествия пролегает по трем улицам: Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевская и составляет около двух километров.
15:01 09.05.2017
Маршрут шествия пролегает по трем улицам: Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевская и составляет около двух километров.
15:01 09.05.2017
Instagram Минниханова «взорвало» видео с юным участником парада Победы в Казани
Арслан Сибгатуллин исполняет песни и стихи о Великой Отечественной войне.
14:58 09.05.2017
Арслан Сибгатуллин исполняет песни и стихи о Великой Отечественной войне.
14:58 09.05.2017
Жителю Нижнекамска выпала честь вынести Знамя Победы на Красную площадь в Москве
По словам Алексея Фокеева, конкурс на право вынести Знамя Победы был самым сложным за всю его службу.
14:42 09.05.2017
По словам Алексея Фокеева, конкурс на право вынести Знамя Победы был самым сложным за всю его службу.
14:42 09.05.2017
В Минобороны РФ раскрыли подробности испытаний истребителя МиГ-35
Ранее Владимир Путин увидел у нового истребителя МиГ-35 хороший экспортный потенциал.
14:33 09.05.2017
Ранее Владимир Путин увидел у нового истребителя МиГ-35 хороший экспортный потенциал.
14:33 09.05.2017
В Мамадыше в честь Дня Победы возвели «Стену памяти»
В городе появился огромный баннер, на котором размещены сотни фотографий участников Великой Отечественной войны.
14:24 09.05.2017
В городе появился огромный баннер, на котором размещены сотни фотографий участников Великой Отечественной войны.
14:24 09.05.2017
В Тукаевском районе РТ состоялся праздничный митинг ко Дню Победы
Митинг закончился вручением подарков участникам и тыловикам Великой Отечественной войны.
14:15 09.05.2017
Митинг закончился вручением подарков участникам и тыловикам Великой Отечественной войны.
14:15 09.05.2017
В Елабуге прошел парад Победы
Праздничные гулянья в городе продолжатся до позднего вечера.
14:04 09.05.2017
Праздничные гулянья в городе продолжатся до позднего вечера.
14:04 09.05.2017
Айдар Метшин: «Это день национальной гордости, день памяти и день благодарности»
Айдар Метшин поздравил жителей Нижнекамска с праздником Победы.
13:53 09.05.2017
Айдар Метшин поздравил жителей Нижнекамска с праздником Победы.
13:53 09.05.2017
По улицам Мамадыша прошел «Бессмертный полк»
В этом году акция состоялась в городе во второй раз.
13:36 09.05.2017
В этом году акция состоялась в городе во второй раз.
13:36 09.05.2017
Радикалы заблокировали доступ к Вечному огню в киевском парке Славы
В настоящее время полиция ведет переговоры с радикалами, однако они уходить не намерены.
13:28 09.05.2017
В настоящее время полиция ведет переговоры с радикалами, однако они уходить не намерены.
13:28 09.05.2017
В казанском парке Победы проходят праздничные народные гулянья
Казанцы и гости города несут цветы к памятникам, поздравляют ветеранов и дарят им гвоздики.
13:18 09.05.2017
Казанцы и гости города несут цветы к памятникам, поздравляют ветеранов и дарят им гвоздики.
13:18 09.05.2017
Путин призвал никогда не забывать правды о Великой Отечественной войне
Президент России заметил, что во время войны на кону была не только судьба страны, но и судьба ее народа.
13:16 09.05.2017
Президент России заметил, что во время войны на кону была не только судьба страны, но и судьба ее народа.
13:16 09.05.2017
Видео: Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с МКС
К настоящему времени видеообращение с борта космической станции просмотрели уже более 2 тыс. человек.
13:03 09.05.2017
К настоящему времени видеообращение с борта космической станции просмотрели уже более 2 тыс. человек.
13:03 09.05.2017
В Москве выпало 70 процентов месячной нормы осадков
Неблагоприятные погодные условия стали помехой для участия авиации в параде Победы в Москве.
12:45 09.05.2017
Неблагоприятные погодные условия стали помехой для участия авиации в параде Победы в Москве.
12:45 09.05.2017
Видео: На въезде в Казань задержан неисправный пассажирский микроавтобус
Неисправный автобус был помещен на специализированную стоянку, все пассажиры отправлены на попутном транспорте.
12:38 09.05.2017
Неисправный автобус был помещен на специализированную стоянку, все пассажиры отправлены на попутном транспорте.
12:38 09.05.2017
Путин: Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ
«Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», – заявил Президент РФ.
12:24 09.05.2017
«Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», – заявил Президент РФ.
12:24 09.05.2017
Порошенко заявил о прекращении празднования Дня Победы «по московскому сценарию»
«Война имела отдельное украинское измерение, которое для нас является главным», – сказал Президент Украины.
12:13 09.05.2017
«Война имела отдельное украинское измерение, которое для нас является главным», – сказал Президент Украины.
12:13 09.05.2017