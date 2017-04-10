В Кукморе прошла акция «Бессмертный полк» (фото)

09 Май 2017 | новости

В рамках акции «Бессмертный полк» кукморяне прошли колонной в параде по центральной улице к Парку Победы с портретами Героев-участников боевых действий и тыловиков, дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек. Таким образом, в этот праздничный день защищающие свою Родину Герои снова ожили и встали в строй. В руках у каждого участника акции частица истории, кусочек памяти. Несмотря на то, что с каждым годом события того времени отдаляются от нас, великий подвиг Героев не будет забыт, а память о нём будет передаваться из поколения в поколение. Участники акции возложили цветы к Вечному огню.