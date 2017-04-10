В Кукморе на площади у Парка Победы состоялся праздник Великой Победы (фото)

В Республике

В Мамадыше в честь Дня Победы возвели «Стену памяти»

В городе появился огромный баннер, на котором размещены сотни фотографий участников Великой Отечественной войны.

14:24 09.05.2017 В городе появился огромный баннер, на котором размещены сотни фотографий участников Великой Отечественной войны.

В Тукаевском районе РТ состоялся праздничный митинг ко Дню Победы

Митинг закончился вручением подарков участникам и тыловикам Великой Отечественной войны.

14:15 09.05.2017 Митинг закончился вручением подарков участникам и тыловикам Великой Отечественной войны.

Айдар Метшин: «Это день национальной гордости, день памяти и день благодарности»

Айдар Метшин поздравил жителей Нижнекамска с праздником Победы.

13:53 09.05.2017 Айдар Метшин поздравил жителей Нижнекамска с праздником Победы.

По улицам Мамадыша прошел «Бессмертный полк»

В этом году акция состоялась в городе во второй раз.

13:36 09.05.2017 В этом году акция состоялась в городе во второй раз.

Радикалы заблокировали доступ к Вечному огню в киевском парке Славы

В настоящее время полиция ведет переговоры с радикалами, однако они уходить не намерены.

13:28 09.05.2017 В настоящее время полиция ведет переговоры с радикалами, однако они уходить не намерены.

В казанском парке Победы проходят праздничные народные гулянья

Казанцы и гости города несут цветы к памятникам, поздравляют ветеранов и дарят им гвоздики.

13:18 09.05.2017 Казанцы и гости города несут цветы к памятникам, поздравляют ветеранов и дарят им гвоздики.

Путин призвал никогда не забывать правды о Великой Отечественной войне

Президент России заметил, что во время войны на кону была не только судьба страны, но и судьба ее народа.

13:16 09.05.2017 Президент России заметил, что во время войны на кону была не только судьба страны, но и судьба ее народа.

Видео: Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с МКС

К настоящему времени видеообращение с борта космической станции просмотрели уже более 2 тыс. человек.

13:03 09.05.2017 К настоящему времени видеообращение с борта космической станции просмотрели уже более 2 тыс. человек.

В Москве выпало 70 процентов месячной нормы осадков

Неблагоприятные погодные условия стали помехой для участия авиации в параде Победы в Москве.

12:45 09.05.2017 Неблагоприятные погодные условия стали помехой для участия авиации в параде Победы в Москве.

Видео: На въезде в Казань задержан неисправный пассажирский микроавтобус

Неисправный автобус был помещен на специализированную стоянку, все пассажиры отправлены на попутном транспорте.

12:38 09.05.2017 Неисправный автобус был помещен на специализированную стоянку, все пассажиры отправлены на попутном транспорте.

Путин: Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ

«Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», – заявил Президент РФ.

12:24 09.05.2017 «Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», – заявил Президент РФ.

Порошенко заявил о прекращении празднования Дня Победы «по московскому сценарию»

«Война имела отдельное украинское измерение, которое для нас является главным», – сказал Президент Украины.

12:13 09.05.2017 «Война имела отдельное украинское измерение, которое для нас является главным», – сказал Президент Украины.

Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Буинске

В шествии в районном центре участвовало около 8 тысяч буинцев.

12:10 09.05.2017 В шествии в районном центре участвовало около 8 тысяч буинцев.

В параде Победы в Казани участвовали 1800 человек и 14 единиц техники

В столице Татарстана посмотреть парад Победы пришли на площадь Тысячелетия тысячи казанцев и гостей города.

11:11 09.05.2017 В столице Татарстана посмотреть парад Победы пришли на площадь Тысячелетия тысячи казанцев и гостей города.

По Пестрецам прошел «Бессмертный полк»

О своих героях каждый участник мероприятия говорил с гордостью, у многих на глазах были слезы.

11:03 09.05.2017 О своих героях каждый участник мероприятия говорил с гордостью, у многих на глазах были слезы.

Военные барабанщики торжественно прошли по Красной площади в Москве

Изюминкой нынешнего парада стало то, что впервые в нем принимают участие девушки-курсанты.

11:00 09.05.2017 Изюминкой нынешнего парада стало то, что впервые в нем принимают участие девушки-курсанты.

Погода помешала авиации принять участие в параде Победы в Москве

На Москву надвигается дождь со снегом.

10:51 09.05.2017 На Москву надвигается дождь со снегом.

Сария Сабурская поздравила жителей Татарстана с Днем Победы

Омбудсмен пожелала татарстанцам добра, мира и здоровья.

10:41 09.05.2017 Омбудсмен пожелала татарстанцам добра, мира и здоровья.

Рустам Минниханов: «Мы не допустим забвения Героев»

Президент Татарстана поздравил жителей и гостей Казани с праздником Великой Победы.

10:37 09.05.2017 Президент Татарстана поздравил жителей и гостей Казани с праздником Великой Победы.

Ночью в Казани на территории бывшего артучилища случился пожар

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

10:35 09.05.2017 Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Фарид Мухаметшин: Наши дети и внуки должны нести по миру правду о Великой войне

Председатель Госсовета РТ, депутаты и ветераны возложили цветы на Архангельском кладбище в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

10:21 09.05.2017 Председатель Госсовета РТ, депутаты и ветераны возложили цветы на Архангельском кладбище в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Путин принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве

Парад принимает министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

10:17 09.05.2017 Парад принимает министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В парке Победы Рустам Минниханов почтил память павших в Великой Отечественной войне

Президент Татарстана и другие официальные лица возложили венки и цветы к монументам.

10:03 09.05.2017 Президент Татарстана и другие официальные лица возложили венки и цветы к монументам.

Сергей Шойгу обратился к россиянам по случаю Дня Победы

Шойгу пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Родины.

09:55 09.05.2017 Шойгу пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Родины.

Названы места в Казани, откуда лучше всего наблюдать за праздничным салютом 9 Мая

Представлены наиболее удобные точки для наблюдения за красочным пиротехническим шоу.

09:48 09.05.2017 Представлены наиболее удобные точки для наблюдения за красочным пиротехническим шоу.

Восстановительные работы в Черемшанском районе завершены

В соответствии с планом работы завершены 8 мая в 18.00.

09:37 09.05.2017 В соответствии с планом работы завершены 8 мая в 18.00.

Рустам Минниханов видеороликом поздравил жителей Татарстана с Днем Победы

«Боек Жину бэйрэме белэн!» – подписал свое обращение лидер республики.

09:14 09.05.2017 «Боек Жину бэйрэме белэн!» – подписал свое обращение лидер республики.

Михаил Бабич поздравил жителей ПФО с Днем Победы

«Мы склоняем головы в память о героях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны», – говорится в поздравлении.

09:07 09.05.2017 «Мы склоняем головы в память о героях, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны», – говорится в поздравлении.

Премьер-министр РТ возложил цветы к воинским захоронениям на Арском кладбище Казани

Пока звучал гимн Татарстана, в небо взмыла стая белых голубей.

08:47 09.05.2017 Пока звучал гимн Татарстана, в небо взмыла стая белых голубей.