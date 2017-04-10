В Кукморе на площади у Парка Победы состоялся праздник Великой Победы (фото)

Сегодня на площади у Парка Победы состоялось празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. День Победы не сравнить ни с каким другим праздником. Это Великий день нашей истории. От мала до велика прошлись колонной в параде с цветами и шарами к площади. Наша гордость – ветераны с медалями и орденами! Каждая награда - это история боя, ранения, подвига, разлуки, встречи и долгожданной Победы. К сожалению, ряды ветеранов редеют с каждым годом. Пройдут годы, сменятся поколения, но неизменными останутся память и подвиг нашего народа.