Амин Муниров из Кукмора: «Буду помнить»

09 Май 2017 | Из ваших писем

Услышав слова «9мая», «День Победы» перед моими глазами предстает мой прадедушка- Муниров Закир Мунирович,который прошел всю войну от ее начала и до конца на своем танке «КВ». Муниров Закир Мунирович родился в деревне Верхний Арбаш Кукморского района РТ 17января 1917 года. В 1940 году он был призван в армию,попал в Бессарабию.Здесь он и встретил войну.

Мой прадедушка не любил рассказывать про войну и никогда не хвастался своими наградами. Лишь учась в школе, я узнал,что он имеет два ордена Красной Звезды и орден Отечественной Войны II степени.

Первый орден Красной ЗвездыМуниров Закир получил в феврале 1942 года,где он сражался с немцами в деревне Лебзино Ржевской области.Вот что написано в наградном листе: «Будучи в осадном танке с 15.02.1942 по 18.02.1945 Муниров заявил: «Лучше умереть смертью храбрых,но своего танка не оставлю на поле боя». За этот промежуток времени товарищ Муниров в единственном лице вел артиллерийский огонь и отбивал и расстреливал фашистов,пытающихся уничтожить танк. Товарищ Муниров под огнем противника прорвался к своим частям и привел новый танк для эвакуации своего танка, за что и был награжден орденом Красной Звезды.

Второй орден Красной Звезды мой прадедушка получил 28 марта 1945года,где в боях районе гор Секешфехедвар и Варпалота 19-20 марта 1945 года уничтожил 1 вражеский танк, 6 полевых пушек, 11 бронетранспортеров.В бою за город Варпалота в третий раз был тяжело ранен и утро долгожданной Победы встретил в госпитале. Мой прадедушка воевал в Польше,Чехословакии,Югославии,Венгрии,гнал врагадо самой Австрии.В родную деревню он вернулся лишь в августе 1945 года.

О нем можно писать бесконечно. Я очень горжусь своим прадедушкой и очень его люблю. К сожалению, в январе 2015 года в возрасте 98 лет мой прадедушка Муниров Закир Мунирович скончался. В этом году ему бы исполнилось 100 лет, и я написал эту статью ему в подарок на юбилей.

Мой последний подарок....

Мой любимый прадедушка, я тебя никогда не забуду! Я хочу, чтобы твой подвиг и подвиг тех, кто был на войне не забывали и будущие поколения! Пусть все знают, каким трудом досталось ЭТАПОБЕДА и Мирное Небо над головой.

Пока Мы помним прошлое,у нас есть будущее!!!