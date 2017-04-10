Пишет ученица Кукморского многопрофильного лицея

09 Май 2017 | Из ваших писем

Когда началась война, мои прадедушка и прабабушка были еще молодыми. Дедушку призвали на фронт, а бабушка в это время копала окопы и помогала бойцам.

На фронте дедушка был командиром отряда. Попал в плен, к счастью, ему удалось освободиться. Когда закончилась война, и воцарился мир на земле, он вернулся в родные края, вместе с бабушкой создали семью. Воспитали восьмерых детей. Но, к сожалению, жизнь дедушки была недолгой. После болезни в возрасте 58 лет ушел в мир иной. А бабушка, которая помогла всем своим 8 детям найти дорогу в жизни, дожила до 91 года. Сейчас уже не стало и бабушки.

Когда мы к ней приезжали, она всегда встречала нас радушно, на столе ждал вкусный обед. Пусть земля им будет пухом.