Война закончилась! Война конец! (Из воспоминаний Сарбиназ Аминовой)

09 Май 2017 | Общество

(Из воспоминаний моей мамы Сарбиназ Аминовой)

Мальчик, который бежал прямо посередине улицы и кричал, приблизившись к нам, остановился. «Война закончилась! Слышали, война закончилась! Мы победили! Войне конец!» - впопыхах радостно повторял он. Мы с сестрой Гульшахидой переглянулись и от радости запрыгали вместе с ним. На наш шум выбежала занимавшаяся хозяйскими делами мама. «Мама, война закончилась! Война закончилась! Наши победили!» - радостно вторили мы и бросились обнимать маму.

Радостная весть быстро распространилась по деревне. Весь народ вышел на улицу. Кто-то плакал от радости, кто-то играл на гармони, кто-то пел под эту гармонь. Наверное, в эти минуты не было на свете счастливее людей, чем мы. Вдруг закричали: «На станции остановился эшелон с солдатами!». Сельчане дружно побежали туда.

На нашей станции Сазтамак поезда останавливались часто. На речке Норма, протекающей недалеко от железной дороги была сооружена плотина, и для того, чтобы она не замерзала в зимнее время, поставили постройку в виде высокого дома. Этот дом зимой отапливали. Сельчане называли его «водокачкой». Эта водокачка играла для жителей важную роль. И дети, и сельчане постарше любили поплавать в плотине. Работники водокачки перекачивали воду через трубу, проложенную под землей, в большой железный чан. Оттуда вода по трубам поступала в колонку на железной дороге, откуда машинисты поездов наполняли паровозы водой. Ее для них всегда было достаточно. В любое время года они не отъезжали без воды. Поэтому паровозы, останавливающиеся на станции Сазтамак, были обычным явлением.

А сегодня ведь остановился поезд с солдатами! Станция близко расположена к деревне, поэтому мы добрались туда быстро. Действительно, там стоял длинный товарный состав. Из вагонов выпрыгивали солдаты, обнимали, радовались, поздравляли нас, бросали пилотки в воздух и кричали: «Победа! Победа!».

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