Наша землячка Гульзихан Закирова - ровесница Победы

09 Май 2017 | Общество

9 мая 1945 года. День ликования и счастья для многих народов. День, который невозможно забыть. Но для семьи Уммегульсум и Мусы Исхаковых, проживающих в деревне Мамашир, стал двойным праздником: у них на свет появилась дочка. Любя и заботясь, девочке дали имя Гульзихан.

- Прямо после твоего появления на свет с улицы послышалось радостное ликование о том, что война закончилась, для нас это было безграничным счастьем, рассказывала мама. Она дожила до 96 лет, - поделилась воспоминаниями сама Гульзихан Закирова. Ее я смогла найти с помощью руководителя отдела ЗАГСа Зульфии Латиповой: оказывается, ровесница Дня Победы проживает в деревне Шурма Уржумского района Кировской области. Недавно похоронила своего супруга, и, возможно, я позвонила в нелегкое для нее время, но по телефону она разговаривала тепло и приветливо.

- Мой отец Муса в 1941 году ушел на фронт. До этого в семье уже было трое детей, четвертый умер в младенчестве. На войне у отца пошатнулось здоровье, пролечившись в госпитале, в 1944 году он демобилизовался и вернулся в деревню. Дочь моя, видимо, к твоему счастью я, видимо, вернулся живым, говорил покойный отец.

- Узнав дату вашего рождения, как окружающие относятся к этому? – поинтересовалась я.

- Если приходится обращаться с документами в какие-нибудь организации или в больницу, посмотрев мой паспорт, сотрудники вновь поднимают на меня свой взгляд, их лица светлеют, - ответила Гульзихан апа. – В деревне общаемся с мусульманами, ходим в гости друг к другу. Они говорят: «Какая ты счастливая, родилась в такой важный день» и радуют меня подарками. Этот день всегда жду с нетерпением и радостью. Уже с утра начинаю принимать поздравления по телефону. Дети и четверо внуков всегда отмечают мой день рождения, накрывают праздничный стол. Слава Богу, мои родные брат и сестры живы. После меня в семье родилась еще и сестренка Анвар. Старшая сестра Фирдавес живет в Узбекистане, Сарваз – в Башкортостане. Брат Вакиф основался в деревне Мамашир, а младшая Анвар связала свою жизнь с городом Нижнекамск. Там живет и моя дочка Венера вместе с семьей.

Проработавшая на ферме дояркой, нянечкой в детском саде Гульзихан апа осень жизни встречает в семье сына Мансура и невестки Валентины. Отрадно и то, что ей всегда рады не только в родной деревне Мамашир, но и в Тамаево.

- Она младшая сестра моего свекра, - сказала Равия Исхакова. – Со всеми ее родными живем в мире и согласии, когда приезжают в отчий дом, приходят и к нам в гости. К сожалению, в последние годы в силу возраста Фирдавес апа не может приехать, нужно пройти границу. Ведь Узбекистан - другое государство. Хорошо, что есть телефон и интернет, благодаря которым можно общаться, справляться о здоровье и делах. 9 мая нужно будет позвонить и поздравить Гульзихан апу с двойным праздником.