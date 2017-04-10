Кукморяне в рядах "Бессмертного полка": Трофимов Андрей Сергеевич

09 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка"

Мой дедушка по материнской линии Трофимов Андрей Сергеевич родился в 1925 году в деревне Ош-Юмья. В 1943 году 18-летний юноша встает в ряды защитников Родины. В армии он овладевает профессией шофера. Участвует в боях с японскими милитаристами, удостаивается правительственных наград. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За Победу над Японией», «За боевые заслуги», «Ветеран труда» и юбилейными медалями Великой Отечественной войны. После демобилизации из рядов Красной Армии дедушка начинает работать шофером в исполкоме райсовета и всю жизнь не расстается с любимым делом. Он умер 22 февраля 2002 года. Светлая память о нем всегда живет в наших сердцах.