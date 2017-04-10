Проживающий в селе Вахитово ветеран войны Сагидулла Усманов: «Под свинцовым дождем»

09 Май 2017 | Жизнь района

Это слова проживающего в деревне Вахитово ветерана войны, 94-летнего Сагидуллы Усманова. «Наверное, я родился в рубашке, находился под свинцовым дождем и, к счастью, ни одна пуля не задела. Как говорится, смелого пуля боится. Я всего лишь получил контузию, около месяца не слышал. Когда ехал на мотоцикле, недалеко упала бомба, и я спрыгнул в канаву. На меня посыпалась земля. Мы не знали страха, впрочем, бояться и времени - то не было», - сказал он, когда мы пришли его проведать.

19 лет - самая прекрасная пора жизни, именно в этом возрасте его призвали на фронт. Май 1942 года. Сельские улицы были наполнены одурманивающим ароматом расцветающих яблонь, черемух. В душе погасла надежда и на то, что до его отправки, возможно, война уже закончится. Парню пришла повестка в военный комиссариат Казани. Из столицы его направили в Пермь в пехотное училище, где готовили лейтенантов для Ленинградского фронта. Там один из военных – татарин, собрав всех татар, попросил их сказать, что плохо владеют русским и не понимают. Потому что, став командиром, нужно отвечать не только за себя, но и за жизнь 30-40 бойцов на поле боя. Парни выполнили его просьбу. Только вот до сих пор ветеран не понял, был ли тот человек вредителем или посоветовал им так поступить из хороших побуждений. Сагидулла вновь вернулся в военный комиссариат Казани. Ему помогло то, что до войны он работал в колхозе комбайнером: в этот раз парня отправили на курсы мотоциклистов в Сергачское танковое училище. После шести месяцев обучения в составе 3-го отдельного мотоциклетного полка их отправили на фронт.

Февраль 1943 года. Шли жестокие бои с немцами за освобождение города Харьков. Построив молодых еще «зеленых» солдат, не успевших получить первое боевое крещение, полковник сказал, что татары - отважный народ, и выбрал среди них 17 парней. В списке был и наш земляк.

- Мы всегда были в нападении: прорывали линию фронта и запускали нас – мотоциклистов. Было время, когда за день проезжали по 200 километров. Немало бывали и в немецком тылу. В тыл заезжали целым батальоном мотоциклистов. Какими быстрыми темпами немецкие захватчики в первые годы войны шли на нас, так и мы их гнали, - вспоминает былое ветеран. – Мы не брали немцев в плен, такой цели у нас не было. Каждого, кто встречался на пути, мы уничтожали. Я – «командир машины», стрелял из пулемета, который был установлен в люльке мотоцикла. Врага напугали и зимние лютые морозы. Все то, что выдержал советский солдат, немецкому было не под силу. Да и наши войска окрепли. Техника была мощной, врагу не оставалось шанса на победу.

Солдат участвовал и в освобождении Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии. День Победы он встретил в городе Ямбол Болгарии. «Это был самый счастливый день. Мы прыгали от счастья, бросали в воздух пилотки. Даже были те, кто тогда потерял их», - говорит Сагидулла абый.

По словам ветерана, их командир - полковник указания получал напрямую от верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Поэтому в архивах нет данных о том, какие пути прошел полк. Есть информация лишь о том, как полк вступил в бои и вышел из боев.

Не могу не написать об одном событии, которое тревожит душу солдата. Вернувшись живым и здоровым с войны (в мае 1946 года он вернулся в деревню Вахитово), воры обчистили дом Сагидуллы абыя, украли все документы, ордена и медали. Прошло совсем немного времени, как военный комиссар района ему заявил: «Усманов, ты ведь не был на войне». Наш земляк очень оскорбился. Для того, чтобы восстановить справедливость, Сагидулла абый отправился к своему боевому товарищу, с которым они воевали, прошли в течение нескольких лет огонь и воду, проживающему в Казани Петро Шуварову. Друг немедля отправился в военный комиссариат республики и поднял шум. «Не сам Усманов, а районный военкомат лично должен искать сведения о бойце», - сказал он. На следующий день, когда Сагидулла абый с нужной справкой вернулся в Кукморский военкомат, стало известно, что военного комиссара в тот же час сняли с должности.

…. Лишь бы не сглазить ветерана. Как говорит его сын Расул, он еще даст фору некоторым молодым. Ходит сам, в здравом уме. С удовольствием смеется, шутит. «Спасибо, что навестили меня», - провожая нас, сказал он.

Это мы вам безгранично благодарны, Сагидулла абый, за мирное небо над головой и за то, что вернулись с Победой!