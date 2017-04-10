Кукморяне в рядах "Бессмертного полка": Юзмухаметов Сунгатулла Юзмухаметович

В Республике

В Казани прошло торжественное заселение в дом №1 жилого района «М-14»

В 255-квартирном доме квартиры реализовывались в том числе и по программе соципотеки.

14:50 08.05.2017 В 255-квартирном доме квартиры реализовывались в том числе и по программе соципотеки.

Появилось видео задержания мужчины, стрелявшего в полицейских в Татарстане

Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.

14:34 08.05.2017 Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.

В Казани 9 мая ограничат движение транспортных средств

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, движение будет ограничено.

14:13 08.05.2017 В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, движение будет ограничено.

Президент РТ: «Цена свободы и независимости огромна!»

В здании оперного театра Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

14:12 08.05.2017 В здании оперного театра Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

Колонна ретроавтомобилей из Казани проедет Тюлячи, Агрыз и вернется в столицу 9 Мая

Традиционно члены «АвтоРетроКлуба-21» организуют экспозиции на центральных площадках городов РТ, где представят старинные авто.

14:02 08.05.2017 Традиционно члены «АвтоРетроКлуба-21» организуют экспозиции на центральных площадках городов РТ, где представят старинные авто.

В Сармановском районе столкнулись две иномарки

В результате ДТП 27-летняя жительница Сарманово получила ушиб колена.

13:42 08.05.2017 В результате ДТП 27-летняя жительница Сарманово получила ушиб колена.

В Татарстане восстановительные после урагана работы подходят к концу

Выполнен 81% работ по восстановлению кровли зданий на общей площади 665 квадратных метров.

12:52 08.05.2017 Выполнен 81% работ по восстановлению кровли зданий на общей площади 665 квадратных метров.

Президент РТ: Внимание ветеранам ВОВ должно оказываться не только к празднику

По мнению Рустама Минниханова, память о Великой Отечественной войне должна остаться у следующих поколений.

12:37 08.05.2017 По мнению Рустама Минниханова, память о Великой Отечественной войне должна остаться у следующих поколений.

В Татарстане при столкновении «Киа» с мусоровозом пострадала 2-летняя девочка

Водитель и пассажирка легковушки получили различные травмы средней степени тяжести.

12:10 08.05.2017 Водитель и пассажирка легковушки получили различные травмы средней степени тяжести.

Программа праздничных мероприятий в Казани на 9 Мая

Основной площадкой празднования в этом году станет Площадь Тысячелетия.

11:06 08.05.2017 Основной площадкой празднования в этом году станет Площадь Тысячелетия.

В Татарстане спасатели вызволили собаку из канализационного колодца

Инцидент произошел возле дома №18 по улице Гоголя в Казани.

10:53 08.05.2017 Инцидент произошел возле дома №18 по улице Гоголя в Казани.

В Татарстане задержан стрелявший в сотрудников полиции мужчина

Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.

10:27 08.05.2017 Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.

В Татарстане 29 ветеранов ВОВ нуждаются в капремонте жилья

С 2014 года по настоящее время проведен ремонт 1326 жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ.

10:24 08.05.2017 С 2014 года по настоящее время проведен ремонт 1326 жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ.

В Татарстан придут грозы с порывистым ветром

Усиления юго-западного ветра составят 15-17 м/с.

10:05 08.05.2017 Усиления юго-западного ветра составят 15-17 м/с.

В Калининградской области в двухэтажном доме произошел взрыв газа

Авария произошла накануне днем в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области.

10:02 08.05.2017 Авария произошла накануне днем в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области.

Два человека пострадали в аварии в Нижнекамском районе

ДТП произошло на пятом километре автодороги Нижнекамск – Ильинка.

09:35 08.05.2017 ДТП произошло на пятом километре автодороги Нижнекамск – Ильинка.

Казанский парк Победы превратят в танцевальную площадку мая 1945 года

«Ленинградская эстафета радости» летит по стране.

08:52 08.05.2017 «Ленинградская эстафета радости» летит по стране.

В Казани состоится фестиваль воздушных змеев

Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня у Центра семьи «Казан».

01:56 08.05.2017 Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня у Центра семьи «Казан».

В Верхнеуслонском районе у внедорожника отлетело колесо, и он вылетел в кювет

В результате ДТП пострадали две пассажирки «Тойоты»: 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка.

23:25 07.05.2017 В результате ДТП пострадали две пассажирки «Тойоты»: 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка.

Ученые нашли способ борьбы с глобальной эпидемией ожирения

Исследователи обнаружили полезные свойства полифенольных антиоксидантов, содержащихся в корице.

22:51 07.05.2017 Исследователи обнаружили полезные свойства полифенольных антиоксидантов, содержащихся в корице.

Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах Президента Франции

«Французы выбрали нового Президента Франции», – заявила Ле Пен.

21:41 07.05.2017 «Французы выбрали нового Президента Франции», – заявила Ле Пен.

Шакирова одержала победу на 2-м этапе Кубка России по стендовой стрельбе в ските

В квалификации татарстанская спортсменка показала лучший результат дня, поразив 69 мишеней из 75 возможных.

21:39 07.05.2017 В квалификации татарстанская спортсменка показала лучший результат дня, поразив 69 мишеней из 75 возможных.

Марко Банич: «Получилась катастрофа»

Форвард казанского УНИКСа выразил надежду, что команда к третьей игре подготовится лучше.

21:30 07.05.2017 Форвард казанского УНИКСа выразил надежду, что команда к третьей игре подготовится лучше.

Евгений Воронов: У «Локомотива» был последний шанс

Защитник УНИКСа прокомментировал поражение казанцев во второй игре ¼ финала Единой лиги ВТБ от «Локомотива».

21:22 07.05.2017 Защитник УНИКСа прокомментировал поражение казанцев во второй игре ¼ финала Единой лиги ВТБ от «Локомотива».

Впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом России по футболу

Сегодня же футболисты казанского «Рубина» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны.

21:20 07.05.2017 Сегодня же футболисты казанского «Рубина» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны.

Главный тренер «Локомотива-Кубани»: «Мы сыграли в очень хороший баскетбол»

Саша Обрадович прокомментировал победу над казанским УНИКСом.

21:11 07.05.2017 Саша Обрадович прокомментировал победу над казанским УНИКСом.

Евгений Пашутин: «Сегодня была драка»

Главный тренер казанского УНИКСа отметил, что соперник победил заслуженно.

21:00 07.05.2017 Главный тренер казанского УНИКСа отметил, что соперник победил заслуженно.

В Казань из США привезут десницу великой княгини Елисаветы Феодоровны

Святыня пробудет в столице Татарстана с 12 по 14 мая.

20:54 07.05.2017 Святыня пробудет в столице Татарстана с 12 по 14 мая.

Скончалась мать осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко

Любовь Ярошенко последние много лет боролась за сына.

20:41 07.05.2017 Любовь Ярошенко последние много лет боролась за сына.