Кукморяне в рядах "Бессмертного полка": Юзмухаметов Сунгатулла Юзмухаметович
08 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка" Печать
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В Республике
В Казани прошло торжественное заселение в дом №1 жилого района «М-14»
В 255-квартирном доме квартиры реализовывались в том числе и по программе соципотеки.
14:50 08.05.2017
В 255-квартирном доме квартиры реализовывались в том числе и по программе соципотеки.
14:50 08.05.2017
Появилось видео задержания мужчины, стрелявшего в полицейских в Татарстане
Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.
14:34 08.05.2017
Мужчина, которого подозревают в поджоге автомобиля, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.
14:34 08.05.2017
В Казани 9 мая ограничат движение транспортных средств
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, движение будет ограничено.
14:13 08.05.2017
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, движение будет ограничено.
14:13 08.05.2017
Президент РТ: «Цена свободы и независимости огромна!»
В здании оперного театра Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.
14:12 08.05.2017
В здании оперного театра Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.
14:12 08.05.2017
Колонна ретроавтомобилей из Казани проедет Тюлячи, Агрыз и вернется в столицу 9 Мая
Традиционно члены «АвтоРетроКлуба-21» организуют экспозиции на центральных площадках городов РТ, где представят старинные авто.
14:02 08.05.2017
Традиционно члены «АвтоРетроКлуба-21» организуют экспозиции на центральных площадках городов РТ, где представят старинные авто.
14:02 08.05.2017
В Сармановском районе столкнулись две иномарки
В результате ДТП 27-летняя жительница Сарманово получила ушиб колена.
13:42 08.05.2017
В результате ДТП 27-летняя жительница Сарманово получила ушиб колена.
13:42 08.05.2017
В Татарстане восстановительные после урагана работы подходят к концу
Выполнен 81% работ по восстановлению кровли зданий на общей площади 665 квадратных метров.
12:52 08.05.2017
Выполнен 81% работ по восстановлению кровли зданий на общей площади 665 квадратных метров.
12:52 08.05.2017
Президент РТ: Внимание ветеранам ВОВ должно оказываться не только к празднику
По мнению Рустама Минниханова, память о Великой Отечественной войне должна остаться у следующих поколений.
12:37 08.05.2017
По мнению Рустама Минниханова, память о Великой Отечественной войне должна остаться у следующих поколений.
12:37 08.05.2017
В Татарстане при столкновении «Киа» с мусоровозом пострадала 2-летняя девочка
Водитель и пассажирка легковушки получили различные травмы средней степени тяжести.
12:10 08.05.2017
Водитель и пассажирка легковушки получили различные травмы средней степени тяжести.
12:10 08.05.2017
Программа праздничных мероприятий в Казани на 9 Мая
Основной площадкой празднования в этом году станет Площадь Тысячелетия.
11:06 08.05.2017
Основной площадкой празднования в этом году станет Площадь Тысячелетия.
11:06 08.05.2017
В Татарстане спасатели вызволили собаку из канализационного колодца
Инцидент произошел возле дома №18 по улице Гоголя в Казани.
10:53 08.05.2017
Инцидент произошел возле дома №18 по улице Гоголя в Казани.
10:53 08.05.2017
В Татарстане задержан стрелявший в сотрудников полиции мужчина
Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.
10:27 08.05.2017
Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.
10:27 08.05.2017
В Татарстане 29 ветеранов ВОВ нуждаются в капремонте жилья
С 2014 года по настоящее время проведен ремонт 1326 жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ.
10:24 08.05.2017
С 2014 года по настоящее время проведен ремонт 1326 жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ.
10:24 08.05.2017
В Татарстан придут грозы с порывистым ветром
Усиления юго-западного ветра составят 15-17 м/с.
10:05 08.05.2017
Усиления юго-западного ветра составят 15-17 м/с.
10:05 08.05.2017
В Калининградской области в двухэтажном доме произошел взрыв газа
Авария произошла накануне днем в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области.
10:02 08.05.2017
Авария произошла накануне днем в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области.
10:02 08.05.2017
Два человека пострадали в аварии в Нижнекамском районе
ДТП произошло на пятом километре автодороги Нижнекамск – Ильинка.
09:35 08.05.2017
ДТП произошло на пятом километре автодороги Нижнекамск – Ильинка.
09:35 08.05.2017
Казанский парк Победы превратят в танцевальную площадку мая 1945 года
«Ленинградская эстафета радости» летит по стране.
08:52 08.05.2017
«Ленинградская эстафета радости» летит по стране.
08:52 08.05.2017
В Казани состоится фестиваль воздушных змеев
Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня у Центра семьи «Казан».
01:56 08.05.2017
Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня у Центра семьи «Казан».
01:56 08.05.2017
В Верхнеуслонском районе у внедорожника отлетело колесо, и он вылетел в кювет
В результате ДТП пострадали две пассажирки «Тойоты»: 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка.
23:25 07.05.2017
В результате ДТП пострадали две пассажирки «Тойоты»: 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка.
23:25 07.05.2017
Ученые нашли способ борьбы с глобальной эпидемией ожирения
Исследователи обнаружили полезные свойства полифенольных антиоксидантов, содержащихся в корице.
22:51 07.05.2017
Исследователи обнаружили полезные свойства полифенольных антиоксидантов, содержащихся в корице.
22:51 07.05.2017
Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах Президента Франции
«Французы выбрали нового Президента Франции», – заявила Ле Пен.
21:41 07.05.2017
«Французы выбрали нового Президента Франции», – заявила Ле Пен.
21:41 07.05.2017
Шакирова одержала победу на 2-м этапе Кубка России по стендовой стрельбе в ските
В квалификации татарстанская спортсменка показала лучший результат дня, поразив 69 мишеней из 75 возможных.
21:39 07.05.2017
В квалификации татарстанская спортсменка показала лучший результат дня, поразив 69 мишеней из 75 возможных.
21:39 07.05.2017
Марко Банич: «Получилась катастрофа»
Форвард казанского УНИКСа выразил надежду, что команда к третьей игре подготовится лучше.
21:30 07.05.2017
Форвард казанского УНИКСа выразил надежду, что команда к третьей игре подготовится лучше.
21:30 07.05.2017
Евгений Воронов: У «Локомотива» был последний шанс
Защитник УНИКСа прокомментировал поражение казанцев во второй игре ¼ финала Единой лиги ВТБ от «Локомотива».
21:22 07.05.2017
Защитник УНИКСа прокомментировал поражение казанцев во второй игре ¼ финала Единой лиги ВТБ от «Локомотива».
21:22 07.05.2017
Впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом России по футболу
Сегодня же футболисты казанского «Рубина» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны.
21:20 07.05.2017
Сегодня же футболисты казанского «Рубина» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны.
21:20 07.05.2017
Главный тренер «Локомотива-Кубани»: «Мы сыграли в очень хороший баскетбол»
Саша Обрадович прокомментировал победу над казанским УНИКСом.
21:11 07.05.2017
Саша Обрадович прокомментировал победу над казанским УНИКСом.
21:11 07.05.2017
Евгений Пашутин: «Сегодня была драка»
Главный тренер казанского УНИКСа отметил, что соперник победил заслуженно.
21:00 07.05.2017
Главный тренер казанского УНИКСа отметил, что соперник победил заслуженно.
21:00 07.05.2017
В Казань из США привезут десницу великой княгини Елисаветы Феодоровны
Святыня пробудет в столице Татарстана с 12 по 14 мая.
20:54 07.05.2017
Святыня пробудет в столице Татарстана с 12 по 14 мая.
20:54 07.05.2017
Скончалась мать осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко
Любовь Ярошенко последние много лет боролась за сына.
20:41 07.05.2017
Любовь Ярошенко последние много лет боролась за сына.
20:41 07.05.2017
Главный тренер «Уфы»: «Мы плохо сыграли при стандартах у своих ворот»
Сергей Семак после поражения от «Рубина» отметил, что «Уфа» могла переломить ход игры во втором тайме.
20:02 07.05.2017
Сергей Семак после поражения от «Рубина» отметил, что «Уфа» могла переломить ход игры во втором тайме.
20:02 07.05.2017