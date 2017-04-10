Шествие "Бессмертный полк" пройдет в Кукморе 9 Мая

В Кукморе 9 мая в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится ежегодное шествие «Бессмертного полка». Жителей Кукморского района просим присоединиться к данной акции.

Шествие участников торжественной акции «Бессмертный полк» от здания Исполнительного комитета до Парка Победы начнется с 9.30.

Парад проводится с целью сохранения памяти о великом подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной войны, преклонения перед личным подвигом каждого солдата, погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время.

Для участия в параде по формированию «Бессмертного полка» необходимо изготовить транспарант с фотографией солдата Великой Отечественной войны, под фотографией размещаются данные солдата ВОВ (ФИО и годы жизни солдата – обязательно; звание, род войск – желательно).

Таким образом в этот праздничный день защищающие свою Родину Герои вновь оживут и встанут в строй. В руках у каждого участника акции будет частица истории, кусочек памяти. Несмотря на то, что с каждым годом события того времени отдаляются от нас, великий подвиг Героев не будет забыт, а память о нём будет передаваться из поколения в поколение.