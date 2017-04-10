В Казани прошло торжественное заселение в дом №1 жилого района «М-14»

08 Май 2017 | новости Печать

В Казани прошло торжественное заселение в дом №1 жилого района «М-14»
В 255-квартирном доме квартиры реализовывались в том числе и по программе соципотеки.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Александр Елисеев). В Казани прошло торжественное заселение жильцов дома №1 в жилом микрорайоне «М-14». Квартиры в 255-квартирном доме реализовывались в том числе и программе социальной ипотеке. Инвестором дома выступил НО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ», генеральным подрядчиком – ООО «Ак таш». Сегодня жильцы получали необходимые документы и ключи от квартир, после чего прошла торжественная церемония с перерезанием красной ленты.

«С 10 января, с момента когда Президентом Татарстана был совершен объезд микрорайонов ''Салават Купере'' и ''М-14'', прошло четыре месяца. Идет сдача домов. Вы знаете, что в ''Салават Купере'' сданы дома. Да, были некоторые отступления от сроков, но вы видите, что мы все вместе догоняем графики, справляемся – что по ''Салават Купере'', что ''М-14'', эта работа будет продолжена. Президентом Татарстана принято решение и будет расширение дороги, которая ведет к этому микрорайона. Летом она будет сделана, как положено по нормативу», – заверил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

«Проект начинался достаточно сложно, но, наверное, это жильцов не должно волновать. Очередные жильцы получают свои 255 квартир и, в первую очередь, это случается благодаря тому, что руководство нашей республики создало такую программу. Да, есть какие-то разногласия между какими-то ведомствами и за счет этого есть какие-то проволочки в сдаче, но еще раз говорю – огромная благодарность руководству республики, за то, что в нашей республике есть такая программа», – отметил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Азат Нигматзянов.  

Уже сейчас в микрорайоне построен садик, что касается дальнейшего развития инфраструктуры, то оно, как минимум, обещает быть. Пока никто не смог назвать конкретных сроков, когда в районе будет построена школа.  «Мы надеемся, когда второй дом, четвертый дом запустят и население увеличится, сюда пустят рейсовый автобус. Потому что проблема добираться сюда – очень острая. Идти по дороге гуськом толпе людей будет неправильно. Мы надеемся, что запустят автобусы от метро хотя бы. Тем более что пообещали расширить дорогу», – поделился жилец дома, заведующий кафедрой теории методики спортивных игр Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Игорь Коновалов.

«Получили долгожданную квартиру, ключи, даже еще поверить не можем, что настал этот день. И надеемся, что в скором времени появятся соседи из второго, четвертого домов. Район будет развиваться, здесь будет инфраструктура, школа, наши дети будут ходить в школу именно в нашем районе», – поделилась жительница дома Ландыш Салахова.

«Два дома еще осталось сдать. Это дом номер 2 и дом номер 3/4. На сегодня строительные работы в доме номер 2 завершены. Идет чистовая отделка, и надеемся, что к концу мая мы выйдем на оформление акта ввода. А последний дом 3/4 – по нему задача поставлена завершить строймонтаж до конца мая. До конца июня выйти на итоговую проверку, заключение, и надеемся что в конце июня – начале июля будет акт ввода. Срывов графиков не наблюдается. Все задачи, поставленные Президентом Татарстана, будут выполнены», – заверил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

Также Ильшат Гимаев отметил, что в «Салават Купере» общая ситуация взята на контроль, постоянно проводятся выездные штабы. До конца мая ожидается, что все ведомства РТ и Казани оформят ввод одного из домов. Еще в одном доме до конца месяца ожидается завершение строй-монтажа, а второй планируется закончить к сентябрю.


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