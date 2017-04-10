Праздничное поздравление главы Кукморского района Сергея Димитриева по случаю 72-летия Великой Победы

08 Май 2017 | Тема дня

- Мы всегда с большим уважением и благодарностью вспоминаем подвиг тех, кто отдал свои жизни за Родину на полях сражений, и тружеников тыла за самоотверженный труд, которые обеспечивали фронт оружием и продовольствием. Тяжелые военные годы стали ярким примером беззаветного служения Родине. Война объединила перед смертельной опасностью людей всех возрастов, национальностей и вероисповеданий, - говорится в поздравлении. - Победа нам досталась дорогой ценой. Война длилась 1418 дней и ночей. Каждый завоеванный метр был обмыт кровью солдат, слезами матерей и сирот. Только из нашего Кукморского района погибло более 11 тысяч человек в боях за освобождение страны от немецких оккупантов.

Дорогие ветераны, вы принесли нашей стране мир и свободу, отстояли в боях право на жизнь для своих детей и внуков. Ваш подвиг навсегда останется примером подлинного патриотизма и несгибаемой стойкости.

В этот торжественный день желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и мирного неба над головой!