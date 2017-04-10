Программа праздничных мероприятий в Казани на 9 Мая

08 Май 2017 | новости Печать

Программа праздничных мероприятий в Казани на 9 Мая
Основной площадкой празднования в этом году станет Площадь Тысячелетия.

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Стала известна программа праздничных мероприятий в Казани, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

9 Мая, в 8 утра,  в местах воинских захоронений на Арском и Архангельском кладбищах состоятся торжественные возложения венков и цветов. В 9 часов в парке Победы будут также возложены цветы и гирлянды к Вечному огню и монументу Матерям и Вдовам.

Основной площадкой празднования в этом году станет Площадь Тысячелетия. В 9.45 мероприятие откроется масштабным театрализованным прологом с участием двух тысяч артистов. После состоится парад войск Казанского гарнизона с участием двух тысяч военнослужащих и воспитанников военного училища, кадетских классов и юнармии. В заключение праздничного парада по площади проедет механизированная боевая техника.
Весь день – с 10 утра и до 19 часов продлятся народные гуляния в парке Победы. Для гостей будут организованы тематические площадки, пройдет фестиваль «Наследники Победы» с участием творческих коллективов из 32 регионов России. Здесь состоится традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы». Впервые на праздничной сцене парка выступят участники социального проекта «Жизнелюб».

Праздничная программа продолжится до 22 часов вечера и завершится праздничным салютом. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что 9 Мая – это особенный праздник. Он призвал всех жителей города относиться к ветеранам и труженикам тыла с должным уважением, окружить их заботой и вниманием.


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