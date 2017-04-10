В Кукморском благочинии прошел вечер памяти митрополита Вениамина (фото)

08 Май 2017 | Жизнь района

В актовом зале Нырьинской средней школы им. М.П.Прокопьева встретились прихожане храмов, учащиеся и преподаватели школ, активисты национально-культурной автономии удмуртов Республики Татарстан и украинского товарищества «Вербиченька», участники фольклорных творческих коллективов, представители Казанской духовной семинарии и Удмуртского государственного университета, филологи, историки, священнослужители Татарстанской, Удмуртской и Вятской митрополий.

Из выступлений докладчиков собравшиеся узнали о жизненном пути митрополита Вениамина, о его деятельности в качестве преподавателя, а затем и ректора Казанской духовной семинарии, об архипастырском служении владыки на Казанской земле и о том особенном внимании, которое святитель уделял вопросу православной миссии среди коренных народов Поволжья.

Плодом многолетнего миссионерского подвига митрополита Вениамина в Казанском крае явились не только умножившаяся православная паства и большое число воздвигнутых и освященных владыкой храмов, но и составленные святителем книги, изданные в 1775 году – «Сочинения, принадлежащие к грамматике вотского языка» и «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка» – первые словари удмуртов и марийцев. Эти труды открыли новую эру в жизни финно-угорских народов Поволжья, став основой распространения среди них письменности и книжной учености – что, в свою очередь, позволило этим народам принять Божественное Откровение и Православное вероучение всем сердцем, призывая Имя Божие, совершая богослужение и исповедуя веру во Христа на своем родном языке.

Рассказы о судьбе митрополита Вениамина, о его просветительском служении, о том значении, которое подвиг казанского архипастыря продолжает иметь сегодня, сменялись выступлениями хора Казанской духовной семинарии и удмуртских фольклорных коллективов «Сактон», «Вильёс», «Купанча», «Вуюись», хорошо известных и горячо любимых публикой. Вечер памяти «апостола Поволжья» стал, таким образом, праздником православной культуры, праздником национальной самобытности, праздником Церкви, Слово которой, звучащее в разных уголках Земли тысячами языков и наречий, всё так же так же спасительно, живо и действенно, как и в далеком Иерусалиме две тысячи лет назад.