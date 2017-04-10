Работы в огороде: советы кукморянина

08 Май 2017 | Из ваших писем Печать

Работы в огороде: советы кукморянина

В марте состоялась встреча с известным ученым, опытным садоводом Фарселем Зиятдиновым. Хотелось бы поблагодарить организаторов этой встречи. Фарсель Сахапович ответил на все интересующие нас вопросы. После этой встречи я тоже хочу поделиться несколькими советами из своего опыта.

Вот уже наступила пора ответственных работ в саду и огороде – обработка земли, посев. Работа в огороде не прощает ошибок, спешки и лени. Ошибки бывают, но чтобы не повторять их впредь, нужно делать правильные выводы. Вскопав грядки, посеяв семена, необходимо утрамбовать почву (это обязательно). Почему? Потому что при поливе нетрамбованной грядки семя уходит вглубь почвы и не может прорасти.

Способы трамбования:

1. Протоптать грядку в обуви с прямой подошвой (калоши).

2. Утрамбовать тыльной стороной грабель.

3. Выровнять.

Поливать нужно лейкой постепенно несколько раз под вечер. Вода не должна скапливаться на поверхности грядки. Тем, кто содержит скот, не нужно беспокоиться об удобрении, оно у них в хлеву. Приготовление жидкого удобрения: в 10-литровое ведро положить свежий навоз, не наполнив ведро до краев (желательно без соломы), залить теплой водой, закрыть крышкой либо накрыть мешком. Нужно несколько раз перемешать, через 3-4 дня настой будет готов. На 10 литров воды добавить 1 литр настоя. Этим раствором можно поливать под корень смородину, малину, яблоню, ягоды. Овощи поливаются из расчета 1 литр настоя на 10 литров воды (по 1 литру на 1 корень). Дополнительно полить 0,5-1 литром чистой воды.

Быстро действует компост из куриного помета (3 литра на 10 литров воды). На 10 литров чистой воды добавить не более 0,5 литра настоя.

В мае хорошо растет крапива. Из нее также можно приготовить настой. На 10 литров чистой воды добавить 2 килограмма измельченной крапивы, в день перемешивать 2-3 раза. Через три дня поливать необходимую культуру (на 10 литров воды 1 литр настоя). Этот способ проверен годами. Успехов в делах!

 


Ильдус АБДУЛЛИН, Сардекбаш


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Пишет ученик Кукморского многопрофильного лицея

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Программа праздничных мероприятий в Казани на 9 Мая
Основной площадкой празднования в этом году станет Площадь Тысячелетия.
11:06 08.05.2017
В Татарстане задержан стрелявший в сотрудников полиции мужчина
Мужчина, которого подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление в момент задержания.
10:27 08.05.2017
В Татарстане 29 ветеранов ВОВ нуждаются в капремонте жилья
С 2014 года по настоящее время проведен ремонт 1326 жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ.
10:24 08.05.2017
В Татарстан придут грозы с порывистым ветром
Усиления юго-западного ветра составят 15-17 м/с.
10:05 08.05.2017
В Калининградской области в двухэтажном доме произошел взрыв газа
Авария произошла накануне днем в поселке Веселовка Черняховского округа Калининградской области.
10:02 08.05.2017
Два человека пострадали в аварии в Нижнекамском районе
ДТП произошло на пятом километре автодороги Нижнекамск – Ильинка.
09:35 08.05.2017
Казанский парк Победы превратят в танцевальную площадку мая 1945 года
«Ленинградская эстафета радости» летит по стране.
08:52 08.05.2017
В Казани состоится фестиваль воздушных змеев
Летательные аппараты самых разных форм и конструкций можно будет видеть на протяжении дня у Центра семьи «Казан».
01:56 08.05.2017
В Верхнеуслонском районе у внедорожника отлетело колесо, и он вылетел в кювет
В результате ДТП пострадали две пассажирки «Тойоты»: 66-летняя жена водителя и его 9-летняя внучка.
23:25 07.05.2017
Ученые нашли способ борьбы с глобальной эпидемией ожирения
Исследователи обнаружили полезные свойства полифенольных антиоксидантов, содержащихся в корице.
22:51 07.05.2017
Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах Президента Франции
«Французы выбрали нового Президента Франции», – заявила Ле Пен.
21:41 07.05.2017
Шакирова одержала победу на 2-м этапе Кубка России по стендовой стрельбе в ските
В квалификации татарстанская спортсменка показала лучший результат дня, поразив 69 мишеней из 75 возможных.
21:39 07.05.2017
Марко Банич: «Получилась катастрофа»
Форвард казанского УНИКСа выразил надежду, что команда к третьей игре подготовится лучше.
21:30 07.05.2017
Евгений Воронов: У «Локомотива» был последний шанс
Защитник УНИКСа прокомментировал поражение казанцев во второй игре &#188; финала Единой лиги ВТБ от «Локомотива».
21:22 07.05.2017
Впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом России по футболу
Сегодня же футболисты казанского «Рубина» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны.
21:20 07.05.2017
Главный тренер «Локомотива-Кубани»: «Мы сыграли в очень хороший баскетбол»
Саша Обрадович прокомментировал победу над казанским УНИКСом.
21:11 07.05.2017
Евгений Пашутин: «Сегодня была драка»
Главный тренер казанского УНИКСа отметил, что соперник победил заслуженно.
21:00 07.05.2017
В Казань из США привезут десницу великой княгини Елисаветы Феодоровны
Святыня пробудет в столице Татарстана с 12 по 14 мая.
20:54 07.05.2017
Скончалась мать осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко
Любовь Ярошенко последние много лет боролась за сына.
20:41 07.05.2017
Главный тренер «Уфы»: «Мы плохо сыграли при стандартах у своих ворот»
Сергей Семак после поражения от «Рубина» отметил, что «Уфа» могла переломить ход игры во втором тайме.
20:02 07.05.2017
Серхио Санчес: «Мы стараемся исправлять ошибки и играть в футбол»
Защитник «Рубина» после матча против «Уфы» отметил, что две подряд победы казанского клуба неслучайны.
19:50 07.05.2017
Хавьер Грасия: «Две победы – хороший импульс на оставшиеся матчи»
Главный тренер «Рубина» после победы над «Уфой» похвалил своих подопечных за силу духа.
19:48 07.05.2017
Тэйлор Рочести: «Мы нашли свою игру»
Защитник «Локомотива» прокомментировал встречу с казанским УНИКСом.
19:42 07.05.2017
Самолет-разведчик ВВС США приземлился после 700 дней на орбите
Воздушное судно вернулось на космодром на мысе Канаверал во Флориде.
19:40 07.05.2017
Мийо Цакташ: «Мы играли дома и не могли проиграть сегодня»
Автор двух голов в ворота «Уфы» после игры заявил, что исполнить пенальти по центру ему посоветовал Денис Ткачук.
19:30 07.05.2017
Руслан Камболов: «После пропущенного гола мы продолжили гнуть свою линию»
Футболист казанского «Рубина» назвал причины пропущенного гола в матче против «Уфы».
19:25 07.05.2017
Олег Кузьмин: «Нам удалось начать матч агрессивно»
Защитник казанского клуба прокомментировал победу над «Уфой» в чемпионате России.
19:21 07.05.2017
«Рубин» одержал вторую победу подряд в чемпионате России
На домашнем стадионе казанцы переиграли «Уфу» в матче 27-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России.
19:19 07.05.2017
Лавров заявил о провале планов по включению Украины в НАТО
По мнению главы МИД РФ, сложившаяся ситуация повлияла на совместную борьбу против терроризма.
18:44 07.05.2017
«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в «Финале шести» чемпионата России
В первом матче группового этапа «Финала шести» казанцы переиграли новосибирцев в пяти сетах.
18:30 07.05.2017
Показать еще