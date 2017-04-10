Работы в огороде: советы кукморянина

08 Май 2017 | Из ваших писем

В марте состоялась встреча с известным ученым, опытным садоводом Фарселем Зиятдиновым. Хотелось бы поблагодарить организаторов этой встречи. Фарсель Сахапович ответил на все интересующие нас вопросы. После этой встречи я тоже хочу поделиться несколькими советами из своего опыта.

Вот уже наступила пора ответственных работ в саду и огороде – обработка земли, посев. Работа в огороде не прощает ошибок, спешки и лени. Ошибки бывают, но чтобы не повторять их впредь, нужно делать правильные выводы. Вскопав грядки, посеяв семена, необходимо утрамбовать почву (это обязательно). Почему? Потому что при поливе нетрамбованной грядки семя уходит вглубь почвы и не может прорасти.

Способы трамбования:

1. Протоптать грядку в обуви с прямой подошвой (калоши).

2. Утрамбовать тыльной стороной грабель.

3. Выровнять.

Поливать нужно лейкой постепенно несколько раз под вечер. Вода не должна скапливаться на поверхности грядки. Тем, кто содержит скот, не нужно беспокоиться об удобрении, оно у них в хлеву. Приготовление жидкого удобрения: в 10-литровое ведро положить свежий навоз, не наполнив ведро до краев (желательно без соломы), залить теплой водой, закрыть крышкой либо накрыть мешком. Нужно несколько раз перемешать, через 3-4 дня настой будет готов. На 10 литров воды добавить 1 литр настоя. Этим раствором можно поливать под корень смородину, малину, яблоню, ягоды. Овощи поливаются из расчета 1 литр настоя на 10 литров воды (по 1 литру на 1 корень). Дополнительно полить 0,5-1 литром чистой воды.

Быстро действует компост из куриного помета (3 литра на 10 литров воды). На 10 литров чистой воды добавить не более 0,5 литра настоя.

В мае хорошо растет крапива. Из нее также можно приготовить настой. На 10 литров чистой воды добавить 2 килограмма измельченной крапивы, в день перемешивать 2-3 раза. Через три дня поливать необходимую культуру (на 10 литров воды 1 литр настоя). Этот способ проверен годами. Успехов в делах!