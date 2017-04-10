Пишет ученик Кукморского многопрофильного лицея

08 Май 2017 | Из ваших писем

Во время войны моя прабабушка Ильхамия была еще подростком. В свои 13 лет она трудилась наравне со взрослыми: пахала землю на тракторе, работала в поле. Одолевали голод и холод. Ели гнилую картошку, пекли хлеб из лебеды, варили суп из крапивы.

Ее брат Гильмулла ушел на фронт. На войне он был связистом. В 18-летнем возрасте был призван в армию, в 1939 году принял участие в Финской войне, всего шесть лет был на передовой. Также принимал участие в освобождении полуострова Крым, в том числе города Бахчесарай, где и был ранен.

В апреле 1945 год, когда до Великой Победы оставалось две недели, в возрасте 26 лет скончался от полученных ран. Его имя и фотография внесены в «Книгу Памяти».

Перед терпением и мужеством дедушек и бабушек я склоняю голову, горжусь ими.