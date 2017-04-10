Кукморяне в рядах "Бессмертного полка": Нурмухамметов Мухамметгасим Нурмухамметович и Хисаметдинов Нотфулла Хисаметдинович

08 Май 2017 | Кукморяне в рядах "Бессмертного полка"

Мой дедушка по отцовской линии Нурмухамметов Мухамметгасим Нурмухамметович родился в 1907 году в деревне Нижний Искубаш. В первые дни войны ушел на фронт. Дошел до Берлина. После Дня Победы они из Германии возвращались домой, но их снова отправили на фронт – на Японскую войну. Но к счастью, поступил приказ возвращаться обратно. По рассказам бабушки, наши деды охраняли мост и целую неделю находились под ним. «Зимний мороз, пробирающий до костей, на ногах портянки с ботинками», - вспоминал после войны дедушка. Женился на моей бабушке Мунаваре, воспитали пятерых детей. Но, к сожалению, жизнь моего деда была недолгой. Все пережитые на войне мучения дали о себе знать, и последние годы жизни его донимали болезни. В 1963 году он скончался от болезни легких. Бабушка в 42 года осталась вдовой с пятью детьми на руках.

За проявленные в годы войны мужество и отвагу награжден двумя орденами - один из них Красной Звезды и семью медалями.

Мой второй дедушка по материнской линии Хисаметдинов Нотфулла Хисаметдинович родился в 1907 году в деревне Нижний Искубаш. Ему пришлось пройти три войны. В 1941 году был призван на фронт. До этого был отправлен на войну с «басмачами», затем - против японцев. Но в Монголии их развернули обратно. В Великой Отечественной войне служил старшиной, готовил новобранцев на фронт. В 1945 году был демобилизован, женился на моей бабушке Гадельбану, воспитали пятерых детей. Скончался в 1966 году в родной деревне.