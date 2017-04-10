В Кукморе прошли соревнования по шахматам, посвященные 72-ой годовщине Победы (фото)

08 Май 2017 | Спорт

На базе Кукморской средней школы №4 прошли соревнования по шахматам, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на призы Завода металлопосуды. В соревнованиях приняли участие 116 детей 2006 года рождения и моложе из Кукморского, Атнинского, Балтасинского, Сабинского, Мамадышского и Заинского районов и городов Уржум и Вятские Поляны Кировской области.

Одновременно прошли турниры в трёх категориях среди мальчиков и девочек. Результаты следующие: В категории «мальчики 2006-2007 годов рождения» 1 место занял Закиров Данил (Балтаси) – 7 очков, 2 – Распопин Дмитрий (Уржум) – 6,5 очков, 3 – МуртазинАзаль (деревня Уразаево Кукморского района) – 6,5 очков. в категории «мальчики 2008-2009 годов рождения» 1 место -Великов Иван (Вятские Поляны) – 6,5 очков, 2 – Абдрахманов Амир (с. Бурбаш Балтасинского района) - 6 очков, 3 – Шарафиев Самат (Большая Атня) – 5,5 очков. в категории «мальчики 2010 года рождения и моложе» 1 место -Овчинников Матвей (Заинск) – 6 очков, 2 – Хайруллин Амирхан (Балтаси) – 5,5 очков, 3 – Камалов Сайдаш (Балтаси) – 5,5 очка.

в категории «девочки 2006-2007 годов рождения» 1 место Останина София (Уржум) – 4 очка, 2 – Аглиуллина Ясмина (Кукмор) – 3 очков, 3 – Нуртдинова Динара (Мамадыш) – 2 очка. в категории «девочки 2008-2009 годов рождения» 1 место – Гилязова Альфия (Кукмор) – 7 очков, 2 – Мунипова Азалия (Мамадыш) – 6 очков, 3 – Хазиева Алина (Вяткие Поляны) – 5 очков. в категории «девочки 2010 года рождения и моложе» 1 место – Ситдикова Диля (Кукмор) – 6 очков, 2 – Ситдикова Дина (Кукмор) – 4,5 очка, 3 – Якупова Альбина (Балтаси) – 4 очка.

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