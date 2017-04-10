В Кукморском реабилитационном центре прошло занятие по кинезитерапии

На занятии были продемонстрированы основные элементы кинезитерапии, используемые при реабилитации детей с различными формами ДЦП.
Всем специалистам было интересно прослушать и увидеть практические занятия по кинезитерапии.
В Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» инструктор ЛФК Гульчачак Шакирзянова провела «Совет специалистов» на тему «Инновационные технологии и элементы-упражнения по кинезитерапии».
На занятии были продемонстрированы основные элементы кинезитерапии, используемые при реабилитации детей с различными формами ДЦП.
Всем специалистам было интересно прослушать и увидеть практические занятия по кинезитерапии.
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