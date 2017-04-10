В Кукморском реабилитационном центре прошло занятие по кинезитерапии

В Республике

Ученые нашли способ борьбы с глобальной эпидемией ожирения

Исследователи обнаружили полезные свойства полифенольных антиоксидантов, содержащихся в корице.

22:51 07.05.2017 Исследователи обнаружили полезные свойства полифенольных антиоксидантов, содержащихся в корице.

Ле Пен поздравила Макрона с победой на выборах Президента Франции

«Французы выбрали нового Президента Франции», – заявила Ле Пен.

21:41 07.05.2017 «Французы выбрали нового Президента Франции», – заявила Ле Пен.

Шакирова одержала победу на 2-м этапе Кубка России по стендовой стрельбе в ските

В квалификации татарстанская спортсменка показала лучший результат дня, поразив 69 мишеней из 75 возможных.

21:39 07.05.2017 В квалификации татарстанская спортсменка показала лучший результат дня, поразив 69 мишеней из 75 возможных.

Марко Банич: «Получилась катастрофа»

Форвард казанского УНИКСа выразил надежду, что команда к третьей игре подготовится лучше.

21:30 07.05.2017 Форвард казанского УНИКСа выразил надежду, что команда к третьей игре подготовится лучше.

Евгений Воронов: У «Локомотива» был последний шанс

Защитник УНИКСа прокомментировал поражение казанцев во второй игре ¼ финала Единой лиги ВТБ от «Локомотива».

21:22 07.05.2017 Защитник УНИКСа прокомментировал поражение казанцев во второй игре ¼ финала Единой лиги ВТБ от «Локомотива».

Впервые за 16 лет «Спартак» стал чемпионом России по футболу

Сегодня же футболисты казанского «Рубина» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны.

21:20 07.05.2017 Сегодня же футболисты казанского «Рубина» одержали вторую победу подряд в чемпионате страны.

Главный тренер «Локомотива-Кубани»: «Мы сыграли в очень хороший баскетбол»

Саша Обрадович прокомментировал победу над казанским УНИКСом.

21:11 07.05.2017 Саша Обрадович прокомментировал победу над казанским УНИКСом.

Евгений Пашутин: «Сегодня была драка»

Главный тренер казанского УНИКСа отметил, что соперник победил заслуженно.

21:00 07.05.2017 Главный тренер казанского УНИКСа отметил, что соперник победил заслуженно.

В Казань из США привезут десницу великой княгини Елисаветы Феодоровны

Святыня пробудет в столице Татарстана с 12 по 14 мая.

20:54 07.05.2017 Святыня пробудет в столице Татарстана с 12 по 14 мая.

Скончалась мать осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко

Любовь Ярошенко последние много лет боролась за сына.

20:41 07.05.2017 Любовь Ярошенко последние много лет боролась за сына.

Главный тренер «Уфы»: «Мы плохо сыграли при стандартах у своих ворот»

Сергей Семак после поражения от «Рубина» отметил, что «Уфа» могла переломить ход игры во втором тайме.

20:02 07.05.2017 Сергей Семак после поражения от «Рубина» отметил, что «Уфа» могла переломить ход игры во втором тайме.

Серхио Санчес: «Мы стараемся исправлять ошибки и играть в футбол»

Защитник «Рубина» после матча против «Уфы» отметил, что две подряд победы казанского клуба неслучайны.

19:50 07.05.2017 Защитник «Рубина» после матча против «Уфы» отметил, что две подряд победы казанского клуба неслучайны.

Хавьер Грасия: «Две победы – хороший импульс на оставшиеся матчи»

Главный тренер «Рубина» после победы над «Уфой» похвалил своих подопечных за силу духа.

19:48 07.05.2017 Главный тренер «Рубина» после победы над «Уфой» похвалил своих подопечных за силу духа.

Тэйлор Рочести: «Мы нашли свою игру»

Защитник «Локомотива» прокомментировал встречу с казанским УНИКСом.

19:42 07.05.2017 Защитник «Локомотива» прокомментировал встречу с казанским УНИКСом.

Самолет-разведчик ВВС США приземлился после 700 дней на орбите

Воздушное судно вернулось на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

19:40 07.05.2017 Воздушное судно вернулось на космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Мийо Цакташ: «Мы играли дома и не могли проиграть сегодня»

Автор двух голов в ворота «Уфы» после игры заявил, что исполнить пенальти по центру ему посоветовал Денис Ткачук.

19:30 07.05.2017 Автор двух голов в ворота «Уфы» после игры заявил, что исполнить пенальти по центру ему посоветовал Денис Ткачук.

Руслан Камболов: «После пропущенного гола мы продолжили гнуть свою линию»

Футболист казанского «Рубина» назвал причины пропущенного гола в матче против «Уфы».

19:25 07.05.2017 Футболист казанского «Рубина» назвал причины пропущенного гола в матче против «Уфы».

Олег Кузьмин: «Нам удалось начать матч агрессивно»

Защитник казанского клуба прокомментировал победу над «Уфой» в чемпионате России.

19:21 07.05.2017 Защитник казанского клуба прокомментировал победу над «Уфой» в чемпионате России.

«Рубин» одержал вторую победу подряд в чемпионате России

На домашнем стадионе казанцы переиграли «Уфу» в матче 27-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России.

19:19 07.05.2017 На домашнем стадионе казанцы переиграли «Уфу» в матче 27-го тура РОСГОССТРАХ чемпионата России.

Лавров заявил о провале планов по включению Украины в НАТО

По мнению главы МИД РФ, сложившаяся ситуация повлияла на совместную борьбу против терроризма.

18:44 07.05.2017 По мнению главы МИД РФ, сложившаяся ситуация повлияла на совместную борьбу против терроризма.

«Зенит-Казань» обыграл «Локомотив» в «Финале шести» чемпионата России

В первом матче группового этапа «Финала шести» казанцы переиграли новосибирцев в пяти сетах.

18:30 07.05.2017 В первом матче группового этапа «Финала шести» казанцы переиграли новосибирцев в пяти сетах.

УНИКС проиграл «Локомотиву» во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Следующие матчи серии пройдут в Казани 10 и 12 мая.

18:15 07.05.2017 Следующие матчи серии пройдут в Казани 10 и 12 мая.

В Казани пройдет фестиваль «Звучащий дом Софии»

Музыкальный фестиваль-марафон стартует творческой встречей с композитором Резедой Ахияровой.

18:09 07.05.2017 Музыкальный фестиваль-марафон стартует творческой встречей с композитором Резедой Ахияровой.

Макрон с 60 процентами голосов опережает Ле Пен на выборах Президента Франции

Ранее о лидерстве Макрона на заморских территориях стало известно из данных экзитполов.

17:57 07.05.2017 Ранее о лидерстве Макрона на заморских территориях стало известно из данных экзитполов.

Алексей Песошин совершил облет полей Бавлинского района РТ

В ходе посещения района Рамиль Гатиятуллин доложил Алексею Песошину о ходе весенне-полевых работ и ситуации на полях.

17:49 07.05.2017 В ходе посещения района Рамиль Гатиятуллин доложил Алексею Песошину о ходе весенне-полевых работ и ситуации на полях.

«Рубин» вышел вперед в матче против «Уфы»

Хорватский полузащитник казанского клуба Мийо Цакташ оформил дубль.

17:46 07.05.2017 Хорватский полузащитник казанского клуба Мийо Цакташ оформил дубль.

В Риге отпраздновали Сабантуй-2017

Праздник посетили не только татары и башкиры, но и горожане, жители других местностей Латвии, туристы и студенты разных государств.

17:37 07.05.2017 Праздник посетили не только татары и башкиры, но и горожане, жители других местностей Латвии, туристы и студенты разных государств.

Песошин провел совещание по трудоустройству сотрудников ликвидированной Уруссинской ГРЭС

Уруссинская ГРЭС была остановлена в ночь с 30 апреля на 1 мая.

17:28 07.05.2017 Уруссинская ГРЭС была остановлена в ночь с 30 апреля на 1 мая.

«Рубин» забил ответный гол в ворота «Уфы»

Пенальти реализовал полузащитник казанского клуба Мийо Цакташ.

17:16 07.05.2017 Пенальти реализовал полузащитник казанского клуба Мийо Цакташ.