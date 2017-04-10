В Поч.Сутерском сельском клубе прошел межрегиональный конкурс «Время танцевать!» (фото)

07 Май 2017 | Жизнь района Печать

В Поч.Сутерском сельском клубе прошел межрегиональный конкурс «Время танцевать!» (фото)

В Поч.Сутерском сельском клубе прошел межрегиональный конкурс «Время танцевать!», посвященный Международному дню танца. В программе приняли участие все удмуртские коллективы района, а также дети из детского сада «Колокольчик» города Кукмор и ансамбль «Чипчирган» из города Вятские Поляны. Самому маленькому конкурсанту было всего 5 лет, а самому старшему – 80. В рамках конкурса все участники исполнили современные и старинные танцы удмуртского народа.

Мероприятие превратилось в грандиозный и красочный праздник. Зал был переполнен зрителями. Десяткам из них пришлось даже стоя созерцать это удивительное зрелище. А посмотреть людям было чего в превосходной концертной программе.

Восторги и бурные аплодисменты зрителей  встретили первый конкурсный номер –  танец в исполнении младшего состава легендарного народного ансамбля «Инвожо». Они, словно, разноцветные  бабочки, так легко порхали по сцене. Под красивую мелодию девочки изображали разнообразные немыслимые по красоте фигуры. Необыкновенный фурор на публику произвело выступление самых пожилых участников конкурса. Бабушки показали пришедшие из глубины веков старинные удмуртские танцы. Зрители аплодировали им стоя.

Выше всех похвал выступил и ансамбль «Чипчирган». Артисты удивили и порадовали зрителей своим необычайным задором и удалью. Стоило только посмотреть на пляску женщины-гармониста, которая  виртуозно играя на гармошке, успевала выписывать необыкновенные кренделя-движения удмуртского танца. Но, а изюминкой конкурса, конечно, стали участники ансамбля «Тинанай» из детского сада  «Колокольчик». В очень красивых национальных костюмах малыши резво отбивали танцевальные па на зависть всем участникам и зрителям.

Не менее восторженно зал встречал конкурсантов и из Старой Учи с участием гармониста-старожила, Лельвижа с красивым танцем, Старой Юмьи с современным танцем, Среднего Кумора, постоянными участниками всех районных конкурсов и многих других.

В этот вечер каждая из хореографических постановок была по-своему оригинальной, неповторимой и уникальной. Яркие, красочные костюмы, слаженность коллективов, великолепная манера исполнения номеров – все это приятно удивило собравшихся. Жюри пришлось нелегко. Победитель был определен при подсчете баллов. Лауреатом первой степени  стал, несомненно, лидер среди художественных коллективов нашего района, народный фольклорный ансамбль «Инвожо».

Хочется выразить огромную благодарность главе района,  Исполкому Кукморского района, Управлению культуры в лице Нуриева Р.Б. не только за этот день, но и за систематическое внимание жителям района, в частности жителям Важашурского сельского поселения. Благодаря вам у нас появился прекрасный клуб, в котором теперь оживлённо ведётся целенаправленная работа по сохранению и распространению культуры проживающих здесь народов.   

Наталья МИХАЙЛОВА


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