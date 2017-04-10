В Татарстане следователи обнаружили подозрительную могилу

Незарегистрированное захоронение вызвало у правоохранителей подозрение. Следственным комитетом по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье – Убийство.

— 23 апреля на кладбище у села Лебяжье обнаружено захоронение, его давность составляет около 6 месяцев. 3 мая принято решение о возбуждении уголовного дела и об эксгумации предполагаемого тела, рассказал KZNLIVE источник в правоохранительных органах.

По документам кладбища данная могила никому не принадлежит и может являться самовольным захоронением, либо вообще имеет криминальный характер.