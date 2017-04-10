Вот что стало со звездой, исполнившей главную роль в бразильском сериале “Клон” (фото)

07 Май 2017 | Общество

Джованне Антонелли сейчас 41 год, и наш зритель помнит ее по роли несравненной Жади в бразильском сериале “Клон”, который впервые транслировался на отечественном телевидении в 2001 году.

Партнером по телеплощадке Джованны был Мурилу Бенисиу. Влюбленные в фильме так вжились в роль, что их роман перенесся в реальную жизнь. В 2005 у пары родился сын Пьетро, но брак вскоре распался из-за того, что Мурилу оказался патологическим ревнивцем. Сейчас “Жади” живет в гражданском браке с режиссером Леонардо Ногейра. У пары — близняшки Антонио и София, которым уже 7 лет.

Вот такой Джованна полюбилась зрителю:

А так она выглядит сейчас. Кажется, Джованна знает секрет вечной молодости!

Ее нередко можно увидеть на обложках журналов, причем в весьма откровенных нарядах.

Антонелли также выпускает свою линию парфюмерии.

А недавно Джованна озвучила одну из ролей в бразильской версии мультфильма “Босс-молокосос”.

Кажется, у Джованны Антонелли все прекрасно. Она живет, радуется жизни и занимается проектами по душе. А вы смотрели этот сериал, который вышел на экраны почти 16 лет назад?