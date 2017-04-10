Гороскоп на 8 мая: Львов втянут в водоворот общения, а Стрельцы захотят экспериментировать

07 Май 2017 | новости

Используйте возможности, которые открывает этот удивительный день. Звезды гороскопа подсказывают, что нет ничего невозможного. Эмоции будут очень глубоки и сильны, но достаточно всего лишь сохранить в своей душе равновесие, и тогда любые дела будут удаваться легче обычного. Не разменивайтесь на пустяки. Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях легче всего одерживать победы. Главное – не идти слепо на поводу у своих чувств, а продумывать возможные последствия.

ОВЕН

Окружающим трудно ожидать от Овна логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как «хочу» и «не хочу». На протяжении дня Овен будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить. Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Овну стоит прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

ТЕЛЕЦ

Телец может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Телец будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание он может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Телец удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для него интересным, насыщенным и ярким.

БЛИЗНЕЦЫ

Отличительной чертой гороскопа Близнецов является то, что они сумеют, если захотят, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Близнецам выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Близнецам достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

РАК

Рак рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Рака попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Раку держаться в стороне от чужих дел – и чем дальше, тем лучше.

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ЛЕВ

Льва способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт – все это вполне характерно для Льва. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

ДЕВА

Дева рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на нее, а может, Дева сама ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Деве избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем ее собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

ВЕСЫ

Практически в любых делах Весами будет двигать здоровый азарт! При этом им не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Весов будет выражаться в их желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Весы во всем – в работе, в быту, в любви, делая выше их результаты, а значит, и шансы стать первыми.

СКОРПИОН

События дня вполне способны поставить Скорпиона в тупик, поставить перед ним замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день – день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Скорпион ни хотел проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Скорпиона просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция – она будет у Скорпиона на высоте, делая его невероятно проницательным.

СТРЕЛЕЦ

День склоняет Стрельца попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Стрельца есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Стрелец одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, Стрелец может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

КОЗЕРОГ

У Козерога могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Козерога может отвлекать все вокруг – окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Козерог все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют Козерогу не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

ВОДОЛЕЙ

Звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Водолея! Фортуна повернется к нему своим улыбчивым лицом, так что Водолею стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Водолею повезет в любви или он получит деньги, на которые не рассчитывал, а может быть, его порадуют какие-то хорошие новости. Если же Водолей собирается осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, ему для этого не найти.

РЫБЫ

Переполнить чашу терпения Рыб будет не сложно – она у них меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Рыбы и внимания бы не обратили, способны вмиг вывести их из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Рыб не выплеснулись на чью-то голову, им стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее – попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Рыб безмятежностью.