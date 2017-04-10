Кукморянку спасло ведро

07 Май 2017 | Из ваших писем

Страшно представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы я в тот осенний день не взяла с собой ведро с крышкой. Возможно, жизнь моя оборвалась бы прямо в дороге. И никто бы не знал, что со мной произошло, куда я делась. Моим спасателем стало ведро, можно сказать, оно оказалось моим ангелом-хранителем.

Когда начинаю вспоминать прошлое, то перед глазами встает моя деревня с ее прекрасной природой, мое детство, леса богатые грибами, ягодами, орехами, цветочные поляны и луга. И еще одно событие, которое я вспоминаю чаще обычного.

После смерти матери я вернулась в райцентр и устроилась на работу. В доме кроме меня женщин не было, поэтому все домашние хлопоты и заботы легли на мои плечи. Несмотря на дождь, половодье, бураны я часто «разрывалась» между районом и деревней. А ведь кроме домашних забот, была еще и моя работа, которую нужно было успевать выполнять вовремя.

Однажды осенью я собралась на вечерний автобус. Дорога была грязная, моросил дождь. Прошла четыре километра пути, долго стояла на остановке, но моего автобуса не было видно. Вечерело, и мне ничего не оставалось, как вернуться обратно домой. От постоянных дождей дорогу размыло, вязкая грязь прилипала к обуви, ноги проваливались в какой-то пучине. Так пройдя часть пути, в поле увидела какое-то очертание, присмотревшись повнимательнее, поняла, что это был волк. Между мной и хищником расстояние было небольшим, около 10-15 метров. Я практически оказалась между жизнью и смертью. Но в этот момент страха не было совсем. Во весь дух ускорила шаг, а затем побежала. И волк не отставал от меня, шел по следу. Крышка ведра все время падала на землю, я поднимала ее и вновь начинала бежать. Было желание бросить ведро, но оно не мое, нужно было вернуть хозяину. И потом шум от бьющейся об ведро крышки отпугивал волка, и он боялся подходить близко. Поэтому если он приближался ко мне, я сильнее гремела крышкой. Так догоняя друг друга, я добралась до деревни. Начало смеркаться и в домах зажгли свет. Еле передвигая ноги, зашла домой. Чтобы не упасть, держалась за дверь, сняла пальто, обувь и упала на кровать. Если бы я в то время испугалась и растерялась от страха, то неизвестно, что было бы. Никто не знал бы, куда я пропала и что со мной случилось. И спустя годы я еще раз убеждаюсь, что ведро с крышкой стало моим спасителем, моим ангелом-хранителем.