Что на самом деле происходит, когда на вашу еду садится муха. Это противнее, чем вы думали!

По словам экспертов по борьбе с вредителями, мухи являются разносчиками более чем 200 различных типов бактерий. Этих надоедливых насекомых легко прогнать, когда они намереваются приземлиться на вашу пищу, но некоторые люди перестали придавать этому большое значение.

Однако не стоит забывать, что мухи гораздо опаснее, чем вы можете себе представить. Большинству из нас приходилось наблюдать, как они покушаются на нашу еду. Поскольку мухи не способны жевать, им приходится смягчать пищу, что они делают с помощью своей рвоты. Пожалуй, это самое неприятное из того, что происходит, когда эти насекомые ползают по вашим любимым закускам.

Мухи садятся практически на всё, и это один из путей распространения множества микробов.

Лапки мух покрыты крошечными волосками, которые являются главными разносчиками микробов, ведь они приземляются буквально на всё — в том числе на различный мусор и фекалии. Только представьте — всего секунда, и все эти бактерии с их лапок остаются на вашей пище.

Большинство здоровых взрослых людей способны противостоять болезням, вызванным этими бактериями, но дети и пожилые люди оказываются к ним более восприимчивыми.

Вот что об этом говорит эксперт по борьбе с вредителями Рон Харрисон: “Мухам достаточно всего секунды для того, чтобы распространить микробы со своих крошечных лапок на вашу еду. А поскольку эти насекомые могут переносить такие серьёзные и заразные болезни, как холера, дизентерия и тиф, лучше всего не есть пищу, на которую они садились”.

В следующий раз, когда на вашу еду хотя бы на секунду приземлится муха, знайте, что какая-то её часть уже загрязнена. Чтобы не выбрасывать всю закуску целиком, просто избавьтесь от той части, на которой сидело насекомое.

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По материалам: Elitereaders.com

Переведено и адаптировано: Маркетиум