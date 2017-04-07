Сельчанину затянуло ногу в мотоблок

07 Май 2017 | новости

Накануне в 14.55 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Тукаевском районе поступила информация о том, что в хозяйстве «Урожай» попала под мотоблок нога сельскохозяйственного рабочего, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место дорожного происшествия выехали сотрудники зонального поисково-спасательного отряда №6. По пути следования через службу 112 спасателей оповестили, что коллеги помогли рабочему освободить ногу. Мужчина с артериальным кровотечением госпитализирован.