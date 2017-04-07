В Татарстане ожидаются заморозки

07 Май 2017 | новости Печать

В Татарстане ожидаются заморозки

С вечера 7 мая до утра 8 мая в Республике Татарстан температура местами опустится ниже нуля.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Татарстане с вечера 7 мая до утра 8 мая местами в воздухе и на почве температура опустится -1 градуса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В связи с заморозками на почве повышается риск гибели или повреждения цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты советуют принять необходимые действия по защите насаждений. Рекомендуется укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Самым распространенным и практичным способом, является укрытие молодых восходов от заморозков. Материал должен обладать низкой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

На фоне прогнозируемых метеоусловий существует повышенная вероятность возникновения техногенных пожаров, вызванных несоблюдением правил пожарной безопасности при использовании отопительных печей и газового оборудования.

- не разжигайте печь бензином, керосином и подобными горючими материалами – это опасно;

- не перегревайте печь, не ставьте подле нее горючие предметы, не сушите на печи и возле печи одежду;

- не допускать курения и применения открытого огня в помещениях где хранится горючий материал;

- помещение, где установлено газовое оборудование, необходимо регулярно проветривать.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Майские праздники: в противопожарном режиме Сельчанину затянуло ногу в мотоблок »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Кадеты Татарстана посетили репетицию парада Победы в Москве
Поездка в канун празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала поощрением за отличную учебу, призовые места в олимпиадах.
16:50 07.05.2017
Сборная России по хоккею разгромила Италию на чемпионате мира
В сборной Италии единственную шайбу в ворота на 24-й минуте отправил Томмазо Траверса.
16:37 07.05.2017
В Нижнекамске открылась фотовыставка «Лица Победы»
Выставка состоит из снимков фотографа городской администрации Руслана Исламова.
16:22 07.05.2017
Президент РТ ознакомился с ходом полевых работ в Лениногорском и Черемшанском районах
Рустама Минниханова сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
16:15 07.05.2017
Рустам Минниханов в Бугульминском районе осмотрел птичий репродуктор
Президент Татарстана ознакомился с ходом ведущейся в районе весенне-полевой кампании.
16:00 07.05.2017
В Высокогорском районе на пожаре в частной бане пострадала женщина
Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность печи
16:00 07.05.2017
В Альметьевском районе «Лада Ларгус» опрокинулась в кювет, три пассажирки пострадали
ДТП произошло на 227 километре автодороги Казань – Оренбург.
15:39 07.05.2017
Рустам Минниханов осмотрел маршрут участников и гостей игр Кубка конфедераций 2017 года

15:36 07.05.2017
Фото: появились подробности ДТП в Рыбно-Слободском районе
ДТП случилось на пересечении улиц Титова и Советской в селе Кутлу Букаш.
15:17 07.05.2017
В Черемшанском районе восстановлено больше половины от общей площади повреждений, после урагана
Завершены работы по демонтажу, расчистке и вывозу поврежденных конструкций кровель.
14:40 07.05.2017
МЧС: В Татарстане высока вероятность возникновения лесных пожаров
МЧС дает рекомендации населению на случай обнаружения лесного пожара.
14:13 07.05.2017
В Татарстане ожидаются заморозки
С вечера 7 мая до утра 8 мая в Республике Татарстан температура местами опустится ниже нуля.
13:42 07.05.2017
Видео: в Турции рухнула гондола с людьми на аттракционе
В двух метрах от земли оборвался трос, в результате чего люди упали и сильно ударились о платформу.
13:00 07.05.2017
Сотрудники МЧС в Татарстане проверяют, как соблюдается особый противопожарный режим
Сегодня спасатели прошли по лесопарковой зоне «Дубравная», однако нарушителей не выявили.
12:12 07.05.2017
В Тукаевском районе сельчанину затянуло ногу в мотоблок
Инцидент случился в хозяйстве «Урожай».
11:52 07.05.2017
В Казани Ульяновский театр кукол покажет спектакль «Волшебный колодец»
Обменные гастроли между Казань и Ульяновском пройдут с 11 по 13 мая.
11:50 07.05.2017
Водитель «Лады» травмировал голову в ДТП в Рыбно-Слободском районе
ДТП случилось на пересечении улиц Титова и Советской в селе Кутлу Букаш.
11:33 07.05.2017
В Пекине на 98-м году жизни умер известный китайский математик У Вэньцзюнь
В основном У Вэньцзюнь занимался такой областью, как алгебраическая топология.
11:28 07.05.2017
Рустам Минниханов присвоил главе МВД Татарстана почетное звание
Артему Хохорину присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД по Республике Татарстан».
11:07 07.05.2017
В больнице скончалась четвертая пострадавшая в крупной аварии в Пестречинском районе
ДТП произошло на повороте к селу Отар-Дубровка на 878-м километре трассы М7 20 апреля утром.
10:45 07.05.2017
Фото: в Казани водитель легковушки врезался на встречной полосе в чужое авто
Водитель «Лады» решил повернуть налево на Побежимова, выехал на встречную полосу, не пропустил иномарку и врезался в нее.
10:22 07.05.2017
Андрей Макаревич выступит в Казани с программой «Идиш джаз»
Под открытым небом на центральной улице города пройдет Международный фестиваль еврейской музыки.
09:26 07.05.2017
Глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов отмечает день рождения
С 2010 года Анатолий Петрович Иванов – глава муниципального образования «Мамадышский муниципальный район».
08:18 07.05.2017
В Астрахани соберутся татары из 30 регионов России
На всероссийской Сабантуй 2017 года приедут около 500 деятелей культуры и искусства из Татарстана.
07:29 07.05.2017
На Марсе нашли каску и пистолет времен Второй мировой войны – видео
Снимки опубликованы специалистами из NASA.
20:20 06.05.2017
«Музыка Победы в парках и скверах» прозвучала на Кремлевской набережной Казани
Фестиваль посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
18:07 06.05.2017
Рустам Минниханов ознакомился с темпами посевной в Апастовском и Тетюшском районах
Президента РТ сопровождал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.
17:37 06.05.2017
В Лениногорском районе пострадал водитель перевернувшейся «Нивы»
ДТП с пострадавшими на автодороги около населенного пункта Керлигач.
16:47 06.05.2017
Президент РТ остался доволен ходом посевных работ в Тетюшском районе
Сев яровых проведен более чем на 40 процентах площадей, сахарной свеклы – более 70 процентов от плана.
16:37 06.05.2017
В Кировском и Московском районах Казани проводят уборку в преддверии Рамазана
Коллективы мечетей «Ярдэм» и «Рамазан» очистили от мусора и сухой травы прилегающие территории.
16:34 06.05.2017
Показать еще