В Татарстане ожидаются заморозки

07 Май 2017 | новости

С вечера 7 мая до утра 8 мая в Республике Татарстан температура местами опустится ниже нуля.

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В Татарстане с вечера 7 мая до утра 8 мая местами в воздухе и на почве температура опустится -1 градуса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В связи с заморозками на почве повышается риск гибели или повреждения цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты советуют принять необходимые действия по защите насаждений. Рекомендуется укрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой. Самым распространенным и практичным способом, является укрытие молодых восходов от заморозков. Материал должен обладать низкой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

На фоне прогнозируемых метеоусловий существует повышенная вероятность возникновения техногенных пожаров, вызванных несоблюдением правил пожарной безопасности при использовании отопительных печей и газового оборудования.

- не разжигайте печь бензином, керосином и подобными горючими материалами – это опасно;

- не перегревайте печь, не ставьте подле нее горючие предметы, не сушите на печи и возле печи одежду;

- не допускать курения и применения открытого огня в помещениях где хранится горючий материал;

- помещение, где установлено газовое оборудование, необходимо регулярно проветривать.