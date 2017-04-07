В Кукморе проходит турнир по хоккею на «Кубок Победы» (фоторепортаж)

07 Май 2017 | Спорт

В Ледовом дворце «Олимп» проходит турнир по хоккею с шайбой на «Кубок Победы», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За «Кубок Победы» борются хоккейные команды: Апостово «Т-34» Апастово «Ястребы», Арск, Кукмор.

В торжественном открытии турнира приняли участие руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин, прокурор района Ришат Шакиров, директор Ледового дворца Райнур Набиуллин, начальник районного Управления по делам молодежи и спорту Алмаз Галяветдинов. На турнир также были приглашены ветераны войны Хатира Салихова и Касим Давлетов.